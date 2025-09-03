Děti Alaina Delona se přou o dědictví. Otec při psaní závěti prý nebyl duševně způsobilý

Autor: ,
  7:08
Rok po smrti francouzského herce Alaina Delona se jeho tři děti přou o dědictví. Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti. Nejmladší syn renomovaného francouzského herce Alain-Fabien Delon nyní chce u soudu napadnout dodatek k závěti z roku 2022, který činí jeho sestru Anouchku jedinou dědičkou autorských práv jejich otce, a prohlásit jej za neplatný.
Titulní strana webu deníku Le Parisien věnovaná úmrtí herce Alaina Delona (18....

Titulní strana webu deníku Le Parisien věnovaná úmrtí herce Alaina Delona (18. srpna 2024) | foto: Le Monde

Francouzští herci Anthony Delon (vlevo) a Alain-Fabien Delon (vpravo)...
Francouzští herci Anthony Delon (vlevo) a jeho nevlastní bratr Alain-Fabien...
Francouzský herec Alain-Fabien Delon. (24. srpna 2024)
Fanoušci Alaina Delona uctili jeho památku v Douchy, přišel i Delon mladší
30 fotografií

Dodatek se přitom opírá o dosud nezveřejněné lékařské dokumenty, které údajně dokazují, že jeho otec nebyl v době podpisu dodatku k závěti duševně způsobilý.

Zbil mámu, zlomil jí nos a osm žeber, dvakrát. Delonův syn vzpomíná na otce

Jednatřicetiletý Alain-Fabien sourozencům oznámil, že zahajuje soudní řízení, přičemž se opírá o záznamy Delonova domácího lékaře, které mu byly předány po jeho smrti.

Alain-Fabien chce také zrušit dar z února 2023 ve prospěch Anouchky, držící 51procentní podíl ve společnosti, která vlastní značku a obrazová práva Alaina Delona. První civilní řízení se má podle deníku Le Monde konat 9. března 2026 u soudu v Paříži.

Zemřel Alain Delon. Legendární Černý tulipán a symbol mužské krásy

Závěť z roku 2015, která rozděluje Delonův majetek na tři části, předmětem roztržky není. Podle ní má majetek v odhadované hodnotě několika desítek milionů eur připadnout z 50 procent jeho dceři a po 25 procentech jeho synům.

Delon zemřel 18. srpna 2024 ve věku 88 let. Již před smrtí této filmové ikony byly jeho děti rozhádané. Dcera Anouchka vedla spor se svými bratry Anthonym a Alainem-Fabienem, který se odehrával i v médiích a na sociálních sítích. Jednalo se mimo jiné o zdravotní péči o otce a o otázku, zda by měla být poskytována ve Francii nebo ve Švýcarsku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany...

Děti Alaina Delona se přou o dědictví. Otec při psaní závěti prý nebyl duševně způsobilý

Rok po smrti francouzského herce Alaina Delona se jeho tři děti přou o dědictví. Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti. Nejmladší syn renomovaného francouzského herce Alain-Fabien...

3. září 2025  7:08

Partnerce jsem tajil, že točím s exmanželkou, přiznal Miroslav Etzler

Miroslav Etzler (60) v seriálu Polabí hraje se svou bývalou manželkou Vilmou Cibulkovou (62). Dokonce hrají manžele. V Show Jana Krause prozradil, že své partnerce to dlouhou dobu tajil.

3. září 2025

Palin z Monty Python byl ve Venezuele zadržen. Prohledávali nám i spodky, popsal

Britský herec a člen skupiny Monty Python Michael Palin byl spolu s filmovým štábem zadržen ozbrojenou milicí ve Venezuele poté, co se pokusili natočit záběry sochy bývalého vůdce Huga Cháveze.

3. září 2025

Ester zpívá z rodiny nejlíp, přitom to vůbec nepotřebuje, čílí se Janek Ledecký

Janek Ledecký (63) se rozpovídal o svých dětech Jonášovi i Ester a prozradil, čím ho slavná dcera naposledy rozbrečela. U Honzy Dědka ale zavzpomínal i na to, jak utíkal před vojnou. Po střední škole...

2. září 2025  14:39

Sloužíme vlasti! Herečka Sarah Haváčová absolvovala vojenský výcvik

Herečka Sarah Haváčová (35), známá mimo jiné coby manželka esesáka Grubera ze seriálu Zlatá labuť, absolvovala vojenský výcvik. Spolu se sestrou Terezií (25) pak složily přísahu, s čímž se herečka...

2. září 2025  13:15

Dvouhlavá siamská dvojčata vyfotili s miminkem. Tají, jestli je jejich

Čtyřiatřicetiletá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy se proslavila v roce 1996 v talk show Oprah Winfreyové. Rodačky z americké Minnesoty nyní vyfotili na veřejnosti s miminkem. Sestry, ani...

2. září 2025  11:30

Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

Bývalá televizní hlasatelka a sestra divadelního principála Milana Heina Marta Skarlandtová (77) bojuje s rakovinou. Její dcera potvrdila, že jde o rakovinu plic a matka se léčí v pražské Thomayerově...

2. září 2025  9:13

Muž roku předal žezlo a zamířil do rádia. Jakub Mádl bude moderátorem

Jakub Mádl (36) předal před pár dny žezlo novému Muži roku Jiřímu Veselému (27) a začíná novou kapitolu. Kromě toho, že pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěž, se od pátku stane...

2. září 2025

Další herci seriálového Harryho Pottera odhalení. Vrátí se i hvězda z filmů

Natáčení seriálu o Harrym Potterovi pokračuje a tvůrci odhalili další jména herců, kteří se v něm objeví. Jedním z překvapení je návrat herce Warwicka Davise, který hrál i ve filmech. Po letech si...

2. září 2025

OBRAZEM: O dva miliony zabojují v Love Islandu modelky, studentky i sportovci

Seznamte se s jedenácti novými obyvateli nové vily Love Island, která se nachází na ostrově Tenerife. Reality show se po roční pauze vrací v pondělí 8. září na Oneplay. TV Nova první epizodu uvede 9....

1. září 2025  18:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rozmohl se nám tady takový nešvar, říká Bareš o obsazování rolí do filmů a seriálů

Premium

Rozmohl se nám tady takový nešvar, říká Igor Bareš o obsazování rolí do filmů a seriálů. Některé jeho názory jsou až překvapující, ale o to zajímavější. Střídá hodně hereckých oborů, ale asi...

1. září 2025

Královna Camilla se v mládí ubránila útočníkovi botou, odhaluje nová kniha

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, útočníka se jí podařilo zneškodnit botou. Podle britských médií to odhalila nová kniha Power and the Palace (Moc a Palác) bývalého zpravodaje...

1. září 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.