Zapletl se s mafií, lámal srdce. Svůj vzhled bral Alain Delon jako prokletí

Lehce zkažený, přesto spravedlivý. V krimifilmu Bojovník (1983) se představil ve své typické poloze.

Tomáš Mrzena
  17:00
Měl v sobě zvláštní neurvalost a zuřivost. Dokonalý zevnějšek a uhlazené vystupování ostře kontrastovaly s cynickým pohledem nájemného zabijáka. To je ale jen část příběhu francouzské herecké legendy Alaina Delona.

Vždycky jsem byl sám. A na začátku mě kvůli tomu neměli rádi. Vždycky jsem byl na okraji. To mi ale nezabránilo v budování kariéry.

Říkám, co si myslím, kdy chci a kdy se mi to líbí. Nemůžete mi zabránit v tom, abych cokoli řekl.

Mám v sobě agresivitu, která je založena na principu „útok je nejlepší obrana“.

Alain Delon si dobře uvědomoval svou komplikovanou povahu. Jindy to vysvětlil ještě názorněji: „Třeba Jean-Paul Belmondo je miláčkem publika. Já ne. A můžu si za to sám. Nejsem tak pohodový. Nejsem moc otevřený. Nemám rád, když mě lidé na ulici oslovují. Snáším to velmi špatně, ale jsem prostě takový. Omlouvám se za to.“

Našla jen kytici růží a několik slov na rozloučenou. V koupelně si pak podřezala žíly. Nebylo to poprvé, co po sobě Delon zanechal životy v troskách.

Připomeňte si život filmové hvězdy Brigitte Bardotové

Lehce zkažený, přesto spravedlivý. V krimifilmu Bojovník (1983) se představil...

