Vždycky jsem byl sám. A na začátku mě kvůli tomu neměli rádi. Vždycky jsem byl na okraji. To mi ale nezabránilo v budování kariéry.
Říkám, co si myslím, kdy chci a kdy se mi to líbí. Nemůžete mi zabránit v tom, abych cokoli řekl.
Mám v sobě agresivitu, která je založena na principu „útok je nejlepší obrana“.
Alain Delon si dobře uvědomoval svou komplikovanou povahu. Jindy to vysvětlil ještě názorněji: „Třeba Jean-Paul Belmondo je miláčkem publika. Já ne. A můžu si za to sám. Nejsem tak pohodový. Nejsem moc otevřený. Nemám rád, když mě lidé na ulici oslovují. Snáším to velmi špatně, ale jsem prostě takový. Omlouvám se za to.“
Našla jen kytici růží a několik slov na rozloučenou. V koupelně si pak podřezala žíly. Nebylo to poprvé, co po sobě Delon zanechal životy v troskách.