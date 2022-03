Alain Delon chce podstoupit eutanazii. Mám to zařídit, potvrdil jeho syn

„Ano, je to pravda. Táta mě o to opravdu poprosil. Slíbil jsem mu také, že s ním budu osobně až do úplného konce,“ potvrdil syn Alaina Delona v rozhovoru pro francouzskou rádiovou stanici RTL zprávu o tom, že má pro svého otce zařídit eutanazii na klinice ve Švýcarsku, kde filmová legenda dlouhodobě žije a kde je zákrok legální.

Podle magazínu Le Point se slavný francouzský herec k tomuto kroku odhodlal poté, co se pro asistovaný dobrovolný odchod ze světa rozhodla i jeho exmanželka Nathalie Delonová. Ta zemřela v lednu tohoto roku ve věku 79 let na rakovinu. Také ona chtěla eutanazii, zákeřná nemoc však ukončila její život těsně před plánovaným zákrokem.

„I s maminkou jsem byl až do poslední chvíle. Byla vážně nemocná a rozhodla se dobrovolně odejít. Naštěstí k eutanazii nakonec nedošlo a nepodstoupili jsme celý ten proces. Říkám naštěstí, protože vše potřebné včetně lékaře už bylo připraveno,“ vysvětlil Anthony Delon.

Alain Delon se v minulosti v několika rozhovorech vyjádřil, že je příznivcem a podporovatelem „důstojného dobrovolného odchodu ze světa“. Je to podle něj „ta nejvíce logická a přirozená věc“.

VIDEO: Alain Delon a jeho syn Anthony:

„V určitou chvíli by člověk měl mít právo odejít. V klidu a míru. Bez toho, aby ho bezmocného tahali po nemocnicích, dávali mu stále dokola injekce a podobně,“ řekl herec s tím, že už sepsal závěť a na svůj odchod ze světa je připraven.

Alain Delon prodělal v roce 2019 dvojnásobnou mrtvici. I když se dal krátce poté opět relativně rychle dohromady, přiznal, že se necítí psychicky ani fyzicky dobře.

„Stárnutí stojí za prd. Nejhorší je ta bezmoc. Nemůžete s tím zkrátka nic udělat. Ztrácíte postupně svou tvář, zrak, vše se stále jen zhoršuje. Vstanete ráno z postele a sakra, vaše kotníky a všechno tolik bolí,“ postěžoval si tehdy herec v jednom z rozhovorů.