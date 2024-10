Je to zábava a malý zázrak, říká herec Al Pacino k otcovství po osmdesátce

„Je úžasné mít děti, podle mě. Líbí se mi to. Změnilo mě to k lepšímu. Změnilo mě to na celý život. A myšlenka, že se soustředíte na jiné lidi, kteří jsou shodou okolností vašimi dětmi… to je láska,“ prohlásil.

Herec má čtyři děti. Dceru Julii (34) má s hereckou koučkou Jan Tarrantovou, třiadvacetiletá dvojčata Antona a Olivii má s herečkou Beverly D’Angelo. A šestnáctiměsíčního syna Romana má s producentkou Noor Alfallahovou.

Na otázku, v čem je otcovství tentokrát jiné, herec odpověděl: „No, je to stejné. Vždy je to stejné. Je to malý zázrak. To je vše, co mohu říci. Miluji to, jsem moc rád, že vidím své děti. Je to skvělé,“ dodal Al Pacino, který vydává knihu pamětí Sonny Boy.

Memoáry napsal i kvůli nejmladšímu synovi. „To je samozřejmě jeden z důvodů. A to byla pro mě výzva, abych tu zůstal o něco déle, pokud to bude možné,“ řekl pro list Times.

Al Pacino se s matkou svého nejmladšího potomka dal dohromady během pandemie covidu-19. Noor Alfallahová je o půl století mladší a syna mu porodila loni. Tři měsíce po jeho narození se dohodli na střídavé péči. Herec platí na syna výživné 30 tisíc dolarů měsíčně. Kromě toho poskytl matce 110 tisíc dolarů na stěhování a zavázal se hradit veškeré zdravotní výdaje a školné.

Ačkoli se tehdy psalo o rozchodu, Al Pacino a Noor Alfallahová údajně stále tvoří pár. Finanční vyrovnání uzavřeli, aby měla Alfallahová jistotu, pokud by herec náhle zemřel nebo ho postihla stařecká demence.