Na začátku 60. let by si na jeho budoucnost nikdo nevsadil. Leda by šlo o to, jak rychle skončí ve vězení. Narodil se jako Alfredo James Pacino 25. dubna 1940 v New Yorku, ale vždy byl hrdý na svůj původ. „V Americe je každý Ital napůl Ital. Kromě mě. Jsem celý Ital. A nejen to. Jsem převážně Sicilan,“ hlásil.

Ceremoniál trvá tři hodiny. S tím jsem nepočítal, a tak jsem si dal valium. Dokážete si představit, v jakém stavu jsem za chvíli byl? Modlil jsem se, abych cenu nevyhrál. Al Pacino o účasti na předávání Oscarů