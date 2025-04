Tvůrcem oblíbeného seriálu Bílý lotos je americký režisér, scenárista a herec Mike White. „Někdo z kolegů mi řekl, jak moc za mě bojoval a jak moc mě do toho seriálu chtěl. Řekli mi doslova, že jsem to musela být jedině já a trval na tom bez ohledu na to, co říkají lidé na tuto volbu z HBO,“ vzpomíná Aimee Lou Woodová v rozhovoru pro magazín GQ Hype.

Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)

Tato poznámka jí dlouho nedala spát. „V mé malé hlavě to znělo, jako že mě lidé z HBO nechtěli obsadit, protože jsem moc ošklivá,“ dodala s tím, že režisér musel za její obsazení očividně delší dobu bojovat.

„Mike musel určitě říct něco jako: Prosím, nechte mi tu ošklivou zubatou holku! Přesně to se mi stále honilo hlavou,“ říká herečka s tím, že si je dobře vědomá toho, že má předkus a obávala se, že lidé budou věnovat pozornost více jejímu vzhledu místo toho, aby se zaměřili na její herecký výkon.

Herečku mrzí, že někteří fanoušci seriálu Bílý lotos považují její zuby za něco opravdu ohyzdného a je podle nich nepochopitelné, že si je ještě nenechala vizuálně vylepšit.

„Dělá mi na jednu stranu velkou radost, že to symbolizuje jistou rebelii a svobodu, ale jsou tu určité hranice. Celá konverzace s novináři je často jen a jen o mých zubech a vzhledu. To mě trochu mrzí, protože se občas ani nedostanu k tomu, abych mluvila o své práci,“ vysvětlila.

Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)

Naznačila také, že celá diskuse může souviset se sexismem. „Kdyby byl na mém místě muž, mluvili bychom o tom také tolik? Vše se v současnosti stále točí hlavně kolem kritiky ženského vzhledu,“ prohlásila herečka, která za roli v seriálu z dílny Netflixu s názvem Sexuální výchova (2019) získala cenu BAFTA.

Mnozí fanoušci na internetu Woodovou naopak chválí za to, že nechala své zuby přirozené a nepodřídila se hollywoodským standardům krásy, kdy „všichni nakonec vypadají stejně“.

„Nemůžu uvěřit, jak moc jsou pro lidi ve Spojených státech důležité moje zuby. Ano, mám předkus. Američané nechápou nedokonalost. Naprosto se přes to nemohou přenést a nerozumí tomu, že nemám na zubech už dávno fazety pro dokonalý úsměv. Také jim nejde na rozum, že když už mi bylo třicet let, stále ještě nemám botox,“ řekla během rozhovoru v pořadu The Jonathan Ross Show.

Rodačka ze Stockportu už v minulosti prohlásila, že botox odmítá. „Každý si se sebou může dělat, co chce. Ale co se týká mě osobně, pravda je taková, že v mé práci záleží opravdu hodně na mimice. Nemůžu si jakožto herečka dovolit mít nepohyblivý obličej bez emocí,“ zdůvodnila.

Herečka si na sociálních sítích postěžovala, že si z jejích zubů dělali nemístní legraci v zábavném pořadu Saturday Night Live. Po kritice komiků i ze strany fanoušků se tvůrci Woodové později omluvili, jak herečka prozradila na Instagramu.