Bojím se návratu bulimie, přiznává hvězda seriálu Bílý lotos Aimee Lou Woodová

  13:20
Aimee Lou Woodová (31), známá především ze seriálů Sexuální výchova a Bílý lotos, přiznala, že prudký nárůst její popularity v posledních letech s sebou přinesl i velké obavy. Britská herečka má strach z návratu poruch příjmu potravy, s nimiž v minulosti bojovala.
Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)

Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025) | foto: AP

Aimee Lou Woodová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Aimee Lou Woodová v Londýně (3. prosince 2023)
Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Aimee Lou Woodová se v dospívání potýkala s bulimií, sociální úzkostí a poruchou vnímání vlastního těla. V rozhovoru pro Radio Times uvedla, že náročnost fungování ve veřejném prostoru občas tyto staré způsoby myšlení vyvolává.

„Stále mívám chvíle, kdy se cítím dost přetížená a ve stresu, a pak cítím, jak se to vrací – ten pocit, že bych mohla znovu převzít nad vším kontrolu tím, že přestanu jíst. Bojím se toho, že se to vrátí. Ale pak si řeknu, že musím začít fungovat, a snažím se víc odpočívat a podchytit to co nejdříve, abych do toho zase nespadla,“ popsala otevřeně.

Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)

Bulimie patří mezi nejčastější poruchy příjmu potravy. Projevuje se obsesí přijímat co nejméně kalorií a každé snědené jídlo ve výsledku kompenzovat záměrným zvracením, nadměrnou fyzickou aktivitou či jinými metodami, a může tak neblaze ovlivňovat zdraví zažívacího systému či srdce. Odborníci se shodují, že tato porucha může vycházet z celé řady faktorů včetně vrozených předpokladů, povahy či různých spouštěčů, mezi něž může patřit právě šikana či příliš přísná dieta.

Woodová, která v třetí řadě Bílého lotosu ztvárnila roli bývalé jogínky Chelsey, nicméně dodává, že jí velmi pomáhá podpora ze strany fanoušků. „Dodává mi to sebevědomí a sílu ve dnech, kdy se ten malý démon zase ozývá,“ řekla.

Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Aimee Lou Woodová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Aimee Lou Woodová v Londýně (3. prosince 2023)
Rodačka z anglického Stockportu také prozradila, že jí loni diagnostikovali ADHD a v současnosti podstupuje testy na autismus. Svou neurodiverzitu však dnes vnímá pozitivně. „Uvědomila jsem si, že je to vlastně moje superschopnost, díky které jsem lepší v tom, co dělám,“ prohlásila. „Nepotřebuju, aby mi porozuměli všichni – kdo pochopí, ten pochopí.“

Aimee Lou Woodová už dříve uvedla, že její potíže se sebevědomím mohou pramenit ze šikany zažívané během školních let. Na soukromé střední škole příliš nezapadala kvůli silnému stockportskému přízvuku, pro její výrazné přední zuby ji spolužáci posměšně přirovnávali ke králíkovi Bugsovi Bunnymu. „Kdokoli, kdo byl šikanován, ví, jak snadno se ty různé poznámky člověku dostanou pod kůži – začne je obracet proti sobě a vyčítat si, že není méně ošklivý, víc takový nebo makový,“ řekla v rozhovoru pro magazín The Observer.

Ano, mám předkus. Američané nechápou nedokonalost, říká hvězda Bílého lotosu

Magazínu British GQ se pak svěřila, že i navzdory nespornému úspěchu v seriálu Bílý lotos ji stále trápí pocity nedostatečnosti a tzv. syndrom podvodníka. Když se například dozvěděla, že tvůrce seriálu Mike White ‚musel hodně zabojovat‘ za její obsazení, vyvolalo to v ní vlnu nejistoty.

„V hlavě jsem si to přeložila tak, že mě HBO nechtělo, protože jsem moc ošklivá. A že je Mike musel přemlouvat, aby mu tu ošklivku nechali.“ Později však dodala, že zástupci HBO jí ve skutečnosti projevili velkou podporu.

