Hvězda Bílého lotosu se nebojí sexuálních scén. Styděla se ale za zuby

Zatímco dnes to z jejího sebevědomého vystupování dávno není patrné, dříve kvůli této své zvláštnosti zažívala pocity nejistoty a studu. „Moje ústa byla tím, nač všichni ukazovali – tím, v čem jsem se od ostatních odlišovala. Nikdy jsem neviděla v televizi herečku, která by měla zuby jako já,“ popisuje ve videu na Instagramu a dodává, že jako dítě se tudíž za své zuby styděla.

Zlom ovšem přišel v momentě, kdy se na obrazovkách začala ukazovat modelka Georgia May Jaggerová, dcera slavného Micka Jaggera, zpěváka Rolling Stones. Ta má pro změnu mezi zuby poměrně výraznou mezeru, a tak když se usmála v reklamě na kosmetiku značky Rimmel, bylo to poprvé, kdy Aimee viděla v roli televizní krásky někoho, kdo má podobně unikátní vzhled jako ona. „Pro mě to bylo nesmírně působivé,“ vzpomíná Aimee. „V tu chvíli jsem se rozhodla, že začnu nosit červenou rtěnku a ke svým ústům pozornost naopak přitahovat.“

Sama modelka se následně o Aimee vyjádřila, že má „nádherné“ zuby, a stejně tak jí vyjádřili podporu i fanoušci. Ti ji nabádali, ať se rozhodně nesnaží o změnu, a že je krásná právě díky tomuto svému jedinečnému, „fascinujícímu“ vzhledu.

Účinkování v seriálu Bílý lotos se ve výsledku stalo příležitostí, kdy se Aimee ocitla v početné společnosti hereckých kolegů, z nichž všichni mají zuby rovné a dokonalé. „Zatímco ostatní bydlí v Hollywoodu, já žiju v malém bytě v jižním Londýně. V rámci svého britského smýšlení jsem si původně nebyla jistá, jak zvládnu společnost tolika sebevědomých lidí,“ přiznala v rozhovoru pro THR.

Ve výsledku si však mezi nimi připadá dle svých slov spíše „jako rebelka“. Díky tomu, že se role Aimee Gibbsové zhostila právě ona, se navíc stala inspirací pro mnoho dalších dívek, které trpí nejistotou kvůli svému vzhledu. Ve výsledku prý dostává stovky zpráv plných podpory a vděčnosti. „Měla jsem pocit, že nevypadám dost normálně,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Stylist. „Ale je to čistě jen v mojí hlavě. Je to mýtus, který si namlouvám.“