Orny zachází k sexu a já se červenám, popsala Hanychová podcast s Koktovou

Autor:
Agáta Hanychová (40) a Ornella Kotková (32) zvítězily v anketě Podcast roku 2025 v kategorii Rozhovory a zábava. Jak přiznala Hanychová, dostaly víc hlasů než mají posluchačů. V Show Jana Krause prozradily, v čem nejspíš tkví jejich úspěch a jak se rozhodly tento projekt ještě podpořit.

„My se nestydíme probírat úplně všechno. Orny zachází do toho sexu a to já se červenám a mlčím. Ona si to tam povídá sama se sebou a baví ji to,“ popsala stručně Hanychová, jak jejich podcast vypadá.

Agáta Hanychová a Ornella Koktová v Show Jana Krause (24. září 2025)
Agáta Hanychová a Ornella Koktová
Agáta Hanychová a Ornella Koktová
Agáta Hanychová a Ornella Koktová uvítaly v novém dílu i svoje muže
41 fotografií

„Já jsem toho propagátorka, protože si říkám, že když to někdo dělá po čtrnácti letech, tak je to fajn. Je to takový recept na spokojený vztah,“ vysvětluje Kotková, která se s Hanychovou pasuje i do role poradkyň pro ženy, které mají trable s muži. „Máme i rubriku Rady a porady, takže pomáháme ženám, které trápí chlapi. Jsme takové guru, které jim vždy poradí, protože si myslíme, že jsme přežily úplně všechno,“ vysvětlila.

Podcast je určený výhradně ženám. „Probíráme naše aktuální situace v životě, showbyznys a pak staré historky, které dosud slyšelo třeba jen pět lidí. Dopředu si řekneme, co budeme řešit za téma, jestli to třeba bude kojení, a pak se o tom bavíme. Ale jsou to všechno vyloženě ženská témata. Co dělají chlapi, nás nezajímá,“ říkají s tím, že 10 minut podcastu nabízejí zdarma, zbytek už si musí posluchačky předplatit.

Ornella Koktová ukázala prsa. Nahoře je drží pásky, silikony nechci, říká

Manžel Ornelly Koktové Josef Kokta jim zpracovává statistiky poslechovosti. „Pepa je pan tabulka. Ten nám dělá statistiky a posílá tabulky, kde a kdo nás poslouchá. Poslouchají nás hlavně ženy od 30 výš, většinou matky a nějací gayové,“ popsala Koktová.

Cena, kterou obdržely, je zaskočila, ale zároveň povzbudila posunout podcast k živému vystupování. „Poprvé před lidmi jsme to měly v Praze a bylo to fajn. Teď máme turné,“ říkají s tím, že navštíví Brno, Ostravu i Plzeň.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Dara Rolins se pochlubila 17letou dcerou. Fanoušci jsou nadšení

Zpěvačka Dara Rolins překvapila fanoušky snímkem své krásné dcery Laury Homolové. Na sociálních sítích sdílela společnou fotku, ze které je jasné, že 17letá Laura zvaná Lola už není dítě.

Orny zachází k sexu a já se červenám, popsala Hanychová podcast s Koktovou

Agáta Hanychová (40) a Ornella Kotková (32) zvítězily v anketě Podcast roku 2025 v kategorii Rozhovory a zábava. Jak přiznala Hanychová, dostaly víc hlasů než mají posluchačů. V Show Jana Krause...

24. září 2025

Kristinu Kloubkovou diriguje dcera. Musela si pořídil obří tepláky

„Bylo to úžasné,“ říká Kristina Kloubková, která s kamarádkou a dcerou Jasmínou absolvovala pěší túru po hřebenu Krkonoš. „Vždycky jsem se chtěla vydat na nějakou pouť, tak teď si projdu s kamarády...

24. září 2025

Na Survivor mě připravil i pobyt ve tmě, nejtěžší boj byl v hlavě, líčí Halouzková

Premium

V televizních seriálech hraje už od jedenácti a v poslední době se prosazuje i na divadelních pódiích. Tu nejtěžší „roli“ však Natálie Halouzková dostala v reality show Survivor, ve které si letos...

23. září 2025

Prognóza byla, že nebudu mít děti a přilezu po čtyřech, říká Cibulková o skolióze

Herečka Klára Cibulková (50) prozradila v show 7 pádů Honzy Dědka, že od dětství trpí skoliózou páteře. Trápila se v korzetu, operaci ale odmítla. Rozhodla se to řešit po svém.

23. září 2025

Napsala Epsteinovi „vynikající přítel“ a charity s Fergusonovou ukončují smlouvy

Několik charitativních organizací odvolalo z funkce patronky Sarah Fergusonovou, bývalou manželku britského prince Andrewa. Důvodem je zveřejnění e-mailu, ve kterém Fergusonová označila odsouzeného...

23. září 2025  10:47

Zachraňoval mě lesbický sex, říká zpěvačka Rebecca Black o turné s Katy Perry

Americká youtuberka a zpěvačka Rebecca Black (28) se proslavila v roce 2011 singlem Friday. V létě vystupovala jako předskokanka na turné zpěvačky Katy Perry (40), což pro ni znamenalo, že poprvé...

23. září 2025  9:40

Dara Rolins se pochlubila 17letou dcerou. Fanoušci jsou nadšení

Zpěvačka Dara Rolins překvapila fanoušky snímkem své krásné dcery Laury Homolové. Na sociálních sítích sdílela společnou fotku, ze které je jasné, že 17letá Laura zvaná Lola už není dítě.

23. září 2025  8:44

Jsem k odpočívání zrozený. Voříšek o 21 letech s partnerem i práci za totality

Karel Voříšek (61) se po létě plném cestování se svým partnerem Vladimírem Řepkou vrací do práce. Moderátor CNN Prima News v rozhovoru prozradil, jak přistupuje k světovým událostem a proč si černé...

23. září 2025

Chlap mě může zaujmout jedině charakterem, na tom lpím, říká Hana Mašlíková

Modelka a moderátorka Hanka Mašlíková (43) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč je momentálně nejspokojenější singl a jakého potenciálního partnera si po svém boku představuje. S bývalým...

23. září 2025

Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká

Zpěvačka Olga Lounová (44) oznámila v pořadu ShowTime na Primě, že čeká druhé dítě. Její prosincový koncert v O2 universum ale těhotenství neohrozí.

22. září 2025  20:40

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

22. září 2025

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

22. září 2025  18:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.