„My se nestydíme probírat úplně všechno. Orny zachází do toho sexu a to já se červenám a mlčím. Ona si to tam povídá sama se sebou a baví ji to,“ popsala stručně Hanychová, jak jejich podcast vypadá.
„Já jsem toho propagátorka, protože si říkám, že když to někdo dělá po čtrnácti letech, tak je to fajn. Je to takový recept na spokojený vztah,“ vysvětluje Kotková, která se s Hanychovou pasuje i do role poradkyň pro ženy, které mají trable s muži. „Máme i rubriku Rady a porady, takže pomáháme ženám, které trápí chlapi. Jsme takové guru, které jim vždy poradí, protože si myslíme, že jsme přežily úplně všechno,“ vysvětlila.
Podcast je určený výhradně ženám. „Probíráme naše aktuální situace v životě, showbyznys a pak staré historky, které dosud slyšelo třeba jen pět lidí. Dopředu si řekneme, co budeme řešit za téma, jestli to třeba bude kojení, a pak se o tom bavíme. Ale jsou to všechno vyloženě ženská témata. Co dělají chlapi, nás nezajímá,“ říkají s tím, že 10 minut podcastu nabízejí zdarma, zbytek už si musí posluchačky předplatit.
Manžel Ornelly Koktové Josef Kokta jim zpracovává statistiky poslechovosti. „Pepa je pan tabulka. Ten nám dělá statistiky a posílá tabulky, kde a kdo nás poslouchá. Poslouchají nás hlavně ženy od 30 výš, většinou matky a nějací gayové,“ popsala Koktová.
Cena, kterou obdržely, je zaskočila, ale zároveň povzbudila posunout podcast k živému vystupování. „Poprvé před lidmi jsme to měly v Praze a bylo to fajn. Teď máme turné,“ říkají s tím, že navštíví Brno, Ostravu i Plzeň.