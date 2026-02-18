Jsem z toho rozhozená. Myslela jsem si, že je jiná, říká Hanychová o Koktové

„Upřímně… jsem z toho úplně rozhozená. Na ty narozeniny jsem šla za svojí kamarádkou. Čekala jsem oslavu, společný čas, normální večer. Místo toho jsem tam udělala asi 350 rozhovorů, vyfotila se s Ornellou Koktovou, usmívala se… a najednou se tam začal veřejně promítat dokument, o kterém jsem neměla nejmenší tušení. A ona zmizela. Bez vysvětlení. Bez zprávy. Bez jedinýho slova,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Agáta Hanychová.
„Ten dokument si umím pustit doma sama. O to vůbec nešlo. Nešlo o projekci. Šlo o princip. Do teďka se mi sama neozvala. A to mě mrzí nejvíc. Možná jsme prostě každá vychovaná jinak. Já jsem vyrostla v rodině, kde se věci říkají napřímo. Kde má slovo váhu. Takhle mě vychovala máma. Když mám s někým projekt, stojím za ním. A když něco měním, řeknu to,“ tvrdí dcera Veroniky Žilkové.
Svým, sledujícím napsala, že to všechno na ni působí, jako kdyby to bylo celé připravené dopředu. A ona o tom nevěděla vůbec nic. „Myslela jsem si, že je jiná. Že věci řeší rovně. Očividně jsem se spletla. Já si na nic nehraju. Vždycky vám říkám věci tak, jak jsou. Neprodávám vám příběhy bokem a nelžu vám do očí. A pokud má někdo s vámi podcast a zároveň něco chystá tajně jinde, je to pro mě neakceptovatelné. Nejen vůči mně. Ale hlavně vůči vám,“ uvedla.
„Sledujete někoho. Dáváte mu lajky. Pustíte si ho domů. Do svého života. A pak zjistíte, že realita je jiná. A neví to ani ten nejbližší člověk, se kterým ten projekt sdílí. Tohle není pláč. To je zklamání. A já vám to říkám tak, jak to je,“ dodala Agáta Hanychová.
Ornella Koktová v úterý na oslavě svých 33. narozenin promítala dokument o svém životě Ornella Life. První díl je na jejich stránkách zdarma a dalších devět a bonusy jsou zpoplatněny. Koktová v dokumentu vzpomíná na rodinu, dětství, seznámení s Josefem Koktou a na konci oznámí, že se s podnikatelem rozvedli.
