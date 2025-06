Chodím si pobrečet k mámě, je toho teď na mě hodně, prozradila Agáta Hanychová

Co vy a magie? Jen na skok se vidíme před show portugalského kouzelníka jménem Luis de Matos s názvem Impossible Live. Budete součástí programu?

Nebudu kouzlit, já jsem se přišla jen podívat. Myslím, že kouzlení je pro všechny věkové kategorie. I dospělí milují kouzelníky. Proto jsem tady. Každý chce být občas zas na chvíli dítětem.

Kdybyste mohla mít jednu super schopnost, jaká by to byla? Vymazat český bulvár?

Ne, co bych pak dělala? Z čeho bych žila? To určitě ne. Asi by to bylo být na jeden den chlapem. To by mě bavilo.

Čemu se v těchto dnech nejvíce věnujete?

Mám podcast. Jsem influencerka – miluju to slovo! A samozřejmě mám tři děti. To jsem řekla v blbém pořadí, ale... Mám toho teď moc.

Zvládáte děti a všechny pracovní povinnosti?

Je to masakr. Včera jsem se zrovna zhroutila, šla jsem plakat k mámě, že už prostě nemůžu. Ještě do toho přestavuju byt. Vlastně dva. Takže je toho teď nějak hodně. Vstávat denně v pět ráno... Jak to vydržet? Je toho teď na mě hodně.

Nemůžete si stěžovat veřejně, aby toho pak někteří nezneužili.

Ne. Já zvládnu všechno, nebojte.