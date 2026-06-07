Krásnějšího chlapa jsem nepotkala, říká Hanychová. Pak se skoro pozvracela

Tímto způsobem oslavila druhé výročí založení svojí značky. „Je za tím hodně úsilí, ale dneska jsem na sebe pyšná. Na to, jak malá firma jsme, máme hodně produktů, přes šedesát. Všechno je vyráběno v Česku a ručně,“ říká.
Za výjimečný považuje odličovací olej. „Mám ráda, když kosmetické procedury trvají pár vteřin, takže jeho aplikace je opravdu jednoduchá. Všechno, co vyrábíme, děláme s ohledem na matky s dětmi, aby se nemohly vymlouvat, že nemají čas o sebe pečovat,“ prozradila firemní filozofii.
Ve VIP světě začínala jako druhá vicemiss České republiky 2005. „Určitě to odstartovalo moji kariéru, díky které tady dnes můžu stát,“ přiznává. S modelingem ale začínala už jako dítě. Byla v Koreji, Paříži. Zastupovala ji agentura Czechoslovak Models. „Ve třinácti mě potkala na ulici Milada Karasová a hned druhý den jsem jela do Milána,“ vzpomíná Agáta.
„Na autobusovém nádraží mě čekal nejkrásnější chlap, jakého jsem kdy viděla, a já si říkala, že teď začíná ten velký život. Jenomže on mě odvezl do agentury, kde mi dali do ruky mapu, lístek na metro a starej se. Ale ten příjezd byl famózní. Ještě mě pozval na kafe, přitom já kafe nepila, skoro jsem se z něj pozvracela,“ vypráví.
V té době se už učila italsky, takže si jazykové znalosti prohloubila. „Moc se mi tam líbilo,“ vzpomíná s tím, že neměla žádné traumatické zážitky. „Že by mě lákali do postele nějací chlapi, to jsou takové představy… Možná o tom některé holky sní, ale se mnou kvůli práci nikdo spát nechtěl. Anebo se mě možná báli, když viděli, že mám prořízlou pusu a netroufli si,“ říká.
S kolegyněmi - modelkami se moc nekamarádila, ale disciplínu prý měla. „Tam jsme byly konkurentkami, takže přátelství mezi holkami jsem zažila až na Miss, v té době ještě ne. Ale agenturu jsem vždycky poslouchala na slovo a Miladu Karasovou stoprocentně, protože té se bál, a doteď bojí, každý. Ale zároveň ji miluji,“ říká.
V patnácti odcestovala do Koreji. „Tam to bylo tvrdé. Pracovaly jsme dvanáct hodin denně. Fotily, chodily přehlídky… Bylo to hodně náročné, stýskalo se mi, ale musela jsem to vydržet, když jsem podepsala smlouvu,“ vypráví.
Ani si nevzpomíná, co zajímavého tam ochutnala. „Jídlo jsme moc nedostávali. Já měla takové to baby období, což je pro holky od třinácti do šestnácti typické. Jsou kulatější, mají větší proporce. Zato teď jsem spokojená. Přestala jsem držet všechny ty blbé diety a začala cvičit,“ říká. Svoje štíhlé tělo předvedla v dlouhé bílé róbě ze salónu Adina, kde si vypůjčila šaty i na obě své svatby. S Jakubem Prachařem i Miroslavem Dopitou.
S modelingovou kariérou skončila, protože nezvládala odloučení od rodiny. „Po měsíci se mi vždycky začalo stýskat a chtěla jsem být zpátky na Suchdole u maminky,“ přiznává. A po Miss už nikam ani jezdit nemusela, práci měla tady.
Na dvouleté výročí založení kosmetické značky AG Beauty pozvala i Petru Macháčkovou, která byla v soutěži Miss České republiky před pětadvaceti lety druhá. „Potkaly jsme se už na pár přehlídkách před soutěží, ale až tam jsme se skamarádily a pak spolu vymetaly bary. To jsme byly ještě bezdětné,“ prozrazuje Petra. Zatímco Agátin život je propírán v médiích, Petra žije v klidu a anonymitě. Dělá tiskovou mluvčí nemocnic v Hořovicích a v Berouně. V současné době je na mateřské dovolené, vychovává čtyři dcery.
„Já znám Agátu jinak, než jak je prezentována na veřejnosti. Přijde nenalíčená, jdeme spolu na houby... Mám ji ráda hlavně pro její srdečnost. Když si někoho oblíbí, dokáže se rozdat,“ vypráví o své přítelkyni Petra. Ale přiznává, že mají za sebou i krize. „Každé dlouhodobé přátelství utrží nějaké šrámy, ale myslím, že jsme si všechno dokázaly vyjasnit.“
Zatímco Agáta je rozmazlující matka, Petra je na děti přísnější. „A taky se o ně víc bojím. Agáta dává svým dětem větší volnost,“ prozradila Petra Macháčková.
Kryšpín, kterého má Agáta s Miroslavem Dopitou, se věnuje muškaření. Dostal se dokonce na mistrovství světa juniorů. „Je v tom strašně úspěšný, jednou by z něj mohl být druhý Kuba Vágner,“ vypráví hrdá matka.
„Mia chodí na gymnastiku, zpívá, hraje na klavír a tančí na šálách. Ta bude určitě herečkou,“ říká Agáta o dceři, kterou má s Jakubem Prachařem. Otcem nejmladší Rozárky je Jaromír Soukup. „Všechny jsou urputné a tvrdohlavé, v tom jsou mi podobné. Tak doufám, že to dotáhnou daleko,“ říká o svých dětech.
Dalším hostem oslavy byl Jan Bendig. „Mně se na Agátě nejvíc líbí její upřímnost. Vždycky mi všechno řekla na rovinu, i když to třeba zabolelo, a za to si jí moc vážím,“ vypráví zpěvák. Jenomže zároveň je kamarádem Ornelly Koktové, se kterou se Agáta rozešla. „S Orny se znám třináct let. Právě jsme spolu byli v Tunisku, kde jsme točili pět videoklipů. Bailando už vyšel a Orny v něm hraje mršku. Možná něco natočím i s Agátou,“ říká Bendig.
Za každou cenu se snaží udržet si nadhled a nestrannost. „Na Ornelle mám rád, jak je praštěná a v pohodě. A její ostrou pusu. Je hodnější povaha a střelená stejně jako já,“ vypráví.
Zatímco jeho partner a manažer Lukáš Rejmon věří, že se „holčičky“ dají v budoucnu zase dohromady a obnoví svůj podcast, Bendig si to nemyslí. „Na to jsou obě moc tvrdohlavé,“ říká.
Agátě oznámil, že se bude s Ornellou kamarádit dál bez ohledu na to, jak to mezi sebou mají. Ale dodržuje, že s Agátou nerozebírá Ornellu a s Ornellou zase Agátu.
I Bendig by se už rád stal rodičem. Tím pádem by měl se svými kamarádkami další společné téma. Ale jeho partner chce ještě dva roky počkat. A preferuje odrostlejší dítě, zatímco Bendig by rád adoptoval miminko.