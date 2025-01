Agáta Hanychová slibovala svým sledujícím na pátek vyjádření k článkům o bitce Miroslava Dopity a Jaromíra Soukupa. Zveřejnila však jen videa o psích exkrementech s tím, že „to je celé vyjádření“ a živého vysílání se její sledující dočkají možná večer, až uspí dceru.

V pátek dala influencerka do příběhů na Instagramu video v podkresu písničky Fuck This Shit, ve kterém sbírá na své zahradě psí exkrementy s popiskem „U nás se... uklízí. V dalším s názvem „...a pak vyhodí“ zní písnička Everything’s Okay. Třetí video s písničkou It’s A Good Day je záběr s popiskem „No a pak si umyjeme ruce“.

Jaromír Soukup, Agáta Hanychová a Miroslav Dopita

Na posledním ze série videí se Hanychová usmívá při písničce, v níž Lucie Bílá a Jan Bendig zpívají: Nepromarni ani jeden den, víš, každej příběh ke konci se chýlí. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Vždyť život tady máme jen jeden. Později ještě přidala: „Hovna do života nepatří, ani na zahradu. Patří do koše. Proto toto je celé moje vyjádření“.

Muži Agáty Hanychové se do sebe pustili v září 2024. Jaromír Soukup a Miroslav Dopita se po předávce nejmladší dcery Agáty Hanychové porvali, když Soukup vracel dceru Rozárku, kterou má s Hanychovou. Když se podnikatel chystal odejít, vrátil se, otevřel si branku a na zahradě pokřikoval: „Dopito, pojď ven!“

Bývalý partner a otec nejmladší dcery Agáty Hanychové Soukup a její druhý manžel a otec nejstaršího syna Dopita se pak do sebe pustili. Za pár minut na místo dorazilo několik policejních aut. „Mohu potvrdit, že po devatenácté hodině jsme skutečně zasahovali na Praze 6 v Suchdole ve vámi dotazované ulici u nahlášeného konfliktu dvou mužů. Okolnostmi tohoto případu se budeme dále zabývat. Zjišťujeme skutečnosti vedoucí k objasnění celé věci,“ uvedla tehdy pražská policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

Zasahovala i záchranná služba. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali v Suchdole u případu napadení dvou mužů. Oba jsme po ošetření následně s drobnými poraněními transportovali do nemocnice k další péči,“uvedla Jana Poštová.

Jaromír Soukup později uvedl, že věc řeší s právníky. „Na rvačky po předání dcery nejsem stavěný. Jistě budeme podávat trestní oznámení,“ řekl bývalý mediální magnát (celé vyjádření najdete na Expres.cz).

K incidentu se nejdřív krátce na sociálních sítích vyjádřila i Agáta Hanychová. „Absolutně jsme se k tak strašné situaci nechtěli vyjadřovat, ale protože pan Soukup se k celé věci vyjádřil a to tak, že měl být napaden mým manželem, tuto skutečnost musíme výrazně dementovat, kdy naopak naše rodina byla napadena. Jsem teď na policii a jsme všichni úplně zhroucení, zítra k tomu vydám krátké prohlášení, aby se nešířily dezinformace,“ napsala do příběhů na Instagramu.

Později pak zopakovala, že napadena byla její rodina a na radu právníka věc nebude už komentovat. „Panu Soukupovi nepřeji nic zlého a naopak mu přeji brzké uzdravení,“ dodala.

Případ v říjnu policie uzavřela jako přestupek, s čímž ale minimálně jedna ze stran nesouhlasila. Hanychová přišla s důkazy, které měly jasně určit viníka. Věc se tak znovu otevřela. Policie následně ale případ znovu uzavřela se stejným výsledkem, a to tím, že nedošlo k trestnému činu.

Jaromír Soukup mluví s policií před domem Agáty Hanychové, která mu měla odmítnou předat dceru Rozárku.

Deník Blesk přišel nejnověji s policejním odůvodněním o rozhodnutí věci jako o přestupku. Ve zprávě má být uvedeno, že během incidentu se Soukup nejméně dvakrát snaží branku otevřít a pozemek Hanychové, na který ale neoprávněně vstoupil, opustit, přičemž mu v opuštění prostoru bránila uzamčená branka.

V popisu toho, co přesně se u domu dělo, mají vypovídat i nahrávky, na kterých syn Hanychové, Kryšpín, říká: „On ho tady táta zamkl! Nezamkl, ale on tu branku neumí otevřít,“ stojí podle informací Blesku v úředním vyhodnocení Soukupova trestního oznámení z 13. prosince 2024.

„Během incidentu je vidět, že se Soukup minimálně ve dvou případech snaží branku otevřít a pozemek Hanychové opustit, ale odejití mu není umožněno uzamčením branky. Ze záznamů jsou patrné jeho snahy o zmáčknutí kliky a neúspěšné pokusy o otevření branky. Jako důkazní prostředek lze připustit i krevní stopy, které na klice při pokusech o její otevření zanechal,“ stojí podle Blesku ve zprávě.

Soukup uvedl, že „už nemůže mlčet, že byl vlákán do pasti v kontextu opatrovnického boje o dceru, aby byl o ni připraven, vztahy s matkou mu ničí život, a právě proto musí prolomit svou mediální zdrženlivost“.

Policie případ po konzultaci se státním zastupitelem předala ke správnímu projednání.

Hanychová se Soukupem se dali dohromady v roce 2022. Již po pár měsících randění oznámili, že spolu čekají dítě. Rozešli se po roce a půl. Dceru mají ve střídavé péči.

Po rozchodu se Soukupem se Agáta vrátila k Miroslavu Dopitovi. S bývalým hráčem amerického fotbalu se seznámila v roce 2010 a došlo i na zásnuby. Nakonec ale vztah skončil rozchodem, když byl jejich synovi Kryšpínovi pouhý rok. Dopitu si pak vzala v prosinci 2023.