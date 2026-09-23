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Senilní, nebo debilní. Hanychová se kvůli Kordule ostře pustila do Stropnického

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  10:31
Agáta Hanychová ostře reagovala na slova Martina Stropnického o vztahu s jeho nejmladší dcerou Kordulou. Devětašedesátiletý herec, diplomat a bývalý politik uvedl, že dceru více než čtyři roky neviděl a že se s ní snaží znovu navázat kontakt. Hanychové ale vadí především to, že o rodinné situaci promluvil veřejně.
Agáta Hanychová se sestrou Kordulou
Veronika Žilková, Agáta Hanychová, Cyril Navrátil, Vincent Navrátil, Kordula Stropnická, Jan Herclík
Agáta Hanychová se sestrou Kordulou Stropnickou
Kordula Stropnická
52 fotografií

Martin Stropnický v rozhovoru pro magazín Téma otevřel téma vztahu se svou nejmladší dcerou Kordulou, kterou má s herečkou Veronikou Žilkovou. Přiznal, že se osobně neviděli více než čtyři roky. „Nechce se sejít. Pravidelně jí píšu, snažím se ji pochopit. Pořád doufám, že si ke mně časem cestu najde. Byl bych moc rád,“ uvedl.

Stropnický má celkem čtyři děti. V rozhovoru promluvil také o synovi Matějovi a dcerách Anně a Františce, u nichž popisoval blízké vztahy. Situaci s Kordulou označil za odlišnou. Samotná Kordula se k jejich vztahu veřejně nevyjadřuje.

Stropnický uvedl, že kontakt se svou nejmladší dcerou úplně nevzdal a pravidelně jí píše. V rozhovoru také zmínil její zájem o koně a parkur. Kordula se věnuje rovněž modelingu a část letošního roku strávila na Tenerife v rámci programu Erasmus.

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Veřejné vyjádření Stropnického následně rozčílilo Agátu Hanychovou, která o situaci promluvila během živého vysílání na Instagramu, kde byla společně se svou matkou Veronikou Žilkovou. Hanychové vadí především to, že Stropnický podle ní řeší citlivou rodinnou záležitost prostřednictvím médií.

Zároveň naznačila, že plánuje napsat Stropnickému soukromou zprávu. „Než půjdu na masáž, tak mu napíšu nějakou SMS,“ uvedla. „Ať už to vidíte ve svém okolí, nebo u někoho slavného, tak jestli si někdo myslí, že získá dítě zpět tím, že to udělá ještě takhle veřejně, tak to fakt ne. Buď je senilní, nebo de*ilní,“ řekla Hanychová během vysílání.

K tématu se během vysílání vyjádřila také Veronika Žilková. Herečka upozornila především na načasování Stropnického slov, která se v médiích objevila krátce před Kordulinými 21. narozeninami.

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Ani vztahy mezi samotnými sestrami nebyly v poslední době podle Hanychové bez problémů. Agáta v narozeninovém přání pro Kordulu přiznala, že se pohádaly a nějakou dobu spolu nemluvily. Zároveň napsala, že si díky tomu uvědomila, jak moc jí sestra chybí, a jak moc je ráda, že ji má znovu ve svém životě.

Kordule popřála k 21. narozeninám na Instagramu také její matka. „Dnes 21! Dětství nic moc, ale dospělost už je na tobě. Jsi odvážná mladá dáma, to dáš,“ napsala Žilková.

Žilková narážela na náročné období Kordulina dětství, které rodina strávila během Stropnického diplomatického působení také v Izraeli. Když tam Stropnický působil jako velvyslanec, rodinu podle Žilkové roky doprovázela ozbrojená ochranka.

Konec manželství Žilkové a Stropnického. Herečce rozchod oznámil e-mailem

„Měli jsme čtyři roky vojenskou ochranu kvůli nebezpečí teroristických útoků. Jezdit s vojáky se samopaly na dětský tábor? Chodit do školy s ozbrojeným doprovodem? To fakt není nic pro desetileté děvče,“ vysvětlila Žilková v odpovědích na Instagramu, co myslela svou poznámkou o tom, že Kordula neměla ideální dětství.

Manželství Veroniky Žilkové a Martina Stropnického skončilo po osmnácti letech. Rozchod v březnu 2022 oznámil Stropnický Žilkové e-mailem. Napsal jí, že ji už nemiluje a že jeho případný nový vztah je pouze důsledkem této skutečnosti.

Později Žilková uvedla, že za rozpadem manželství podle ní stála Stropnického mladší podřízená z české ambasády v Tel Avivu Markéta Horňáková. Žilková dostávala anonymní zprávy, které ji na jejich vztah upozorňovaly.

Rozchod měl dopadnout také na řešení péče o tehdy nezletilou Kordulu. Žilková usilovala o střídavou péči, zatímco Stropnický ji odmítal. V srpnu 2022 navíc Stropnický nečekaně podal žádost o rozvod přímo v den, kdy měl soud řešit péči o Kordulu.

Rozvodové řízení se nakonec protáhlo především kvůli otázce péče o jejich dceru. V červnu 2023 se oba dohodli na rozvodu a výživném.

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