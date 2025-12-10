Na casting jsem se vycpala ponožkami, prozradila Adriana Sklenaříková svůj trik

Adriana Sklenaříková Karembeu (54) je světová topmodelka, kterou proslavila reklama na podprsenku. V Show Jana Krause prozradila, jak tehdy vyhrála konkurz i co dělá nyní a jak často jezdí na Slovensko.

Adriana Sklenaříková studovala medicínu v Praze, když se rozhodla vyrazit do světa jako modelka. Prorazila díky zvedací podprsence Wonderbra.

„Tehdy ještě nebyly plastické operace, takže push-up podprsenka byl největší hit. Na to se dělal obrovský casting. Bylo tam asi 10 tisíc děvčat a já jsem si neměla, co do té podprsenky dát, tak jsem si tam na ten casting vecpala ponožky, a pak jsem to vyhrála,“ popsala Sklenaříková, která se pak provdala za slavného fotbalistu Christiana Karembeu.

Adriana Sklenaříková v Show Jana Krause (premiéra 10. prosince 2025)
Jan Kraus zkontroloval, jestli má Adriana Sklenaříková nejdelší nohy v modelingu.
Adriana Sklenaříková v roce 1998. Tehdy už byla uznávanou modelkou, známou především z reklamní kampaně značky Wonderbra. Ten rok si ji také dovedl k oltáři fotbalista Christian Karembeu.
Marc Lavoine a Adriana Sklenaříková (Paříž, září 2024)
„Byla jsem první fotbalová manželka, ještě před paní Beckhamovou,“ chlubí se. „Neudělala jsem to schválně. Já jsem nevěděla, co on dělá. Moje babička mi vždycky říkala, ať si neberu fotbalistu, protože oni mají křivé nohy, ale ten můj neměl,“ říká Sklenaříková.

Jejich manželství se ale rozpadlo a ona se dala dohromady s podnikatelem Aramem Ohanianem, kterého si vzala v roce 2014 a mají spolu sedmiletou dceru Ninu. Rozvedli se v roce 2022. Jejím současným partnerem je francouzský zpěvák Marc Lavoin, kterého tajně milovala spoustu let.

Adriana Sklenaříková má novou lásku. Je to francouzský herec a zpěvák

„Před dvěma lety jsem napsala knížku a dělala jsem promo. Oni se mě na konci zeptali, co je moje nejoblíbenější píseň. A já tohoto zpěváka miluji už 27 let, naučila jsem se z jeho písniček francouzštinu, tak jsem řekla, že to je moje nejoblíbenější písnička a řekla jsem, že jsem do toho chlapa zamilovaná, ale on to neví. A on se to dozvěděl a zavolal,“ popisuje začátek jejich vztahu.

Nyní jsou spolu šťastní a Sklenaříková pendluje mezi Marokem, kde vlastní hotel a Paříží, kde natáčí seriály a různé show. Aktuálně má za sebou natáčení francouzské verze reality show Zrádci. „Před dvěma dny jsem dokončila televizní show Zrádci. Je to strašidelné, těžké na psychiku,“ popsala modelka a moderátorka, která se do Prahy podívala po osmi letech.

„Na Slovensku jsem dost málo. Jen kvůli mámě. V Praze jsem byla naposled v roce 2017. Prahu zbožňuji, i když jsem si tu užila na škole. Studovala jsem medicínu. Mohla jsem být primářka, ale nejsem,“ dodává s úsměvem.

Na casting jsem se vycpala ponožkami, prozradila Adriana Sklenaříková svůj trik

10. prosince 2025

Premium
Akční letáky
