Docházelo mi, že mohu umřít. Partner mou léčbu neustál, říká Adriana Krnáčová

Adriana Krnáčová, slovenská politička, spisovatelka, manažerka, bývalá ředitelka české pobočky Transparency International, byla mezi lety 2014 a 2018 primátorkou hlavního města Prahy.

Narodila se v Bratislavě, její maminka byla kadeřnice a táta bankovní úředník. Přála si studovat fyziku, ale matka to nepovažovala za vhodné zaměstnání pro ženu, a tak si Adriana zvolila vědu o výtvarném umění a na filozofické fakultě jazyky.

Brzy se vdala, s manželem má tři děti, dnes již dospělé. Oba synové žijí s rodinami v Čechách, dcera ve Švédsku. „S manželem jsme se seznámili jako tlumočníci, spojil nás intelekt. Vypadalo to dobře, měli jsme se rádi, myslím, že to bylo dobré manželství,“ vzpomíná Krnáčová v novém dílu pořadu 13. komnata.

Už v Bratislavě se potvrdilo, že její profesní kariéra bude úspěšná. Nějakou dobu pracovala v manažerské pozici v Sorosově centru současného umění.

Adriana Krnáčová na začátku své primátorské kariéry, kdy jí na krk připínali primátorský řetěz (26. listopadu 2014)

Její osobní život ovšem tak pozitivní nebyl, manželství bylo ke konci velmi problematické. Nakonec odešla se třemi malými dětmi do České republiky, mimo jiné proto, že Slovensko za vlády Vladimíra Mečiara nepovažovala za svobodnou zemi.

„Manžel pracoval i u filmu, začal často trávit večery s natáčecím štábem a s alkoholem. Stále popíral, že je alkoholik, ale nakonec to bylo dost špatné. Nikdy sice nebyl agresivní, ale už se to pak zkrátka v jednu chvíli nedalo ustát. Jednoho dne jsem se vzbudila a řekla jsem si, že musím odejít. Jednoduché to rozhodně nebylo, pro samotnou ženskou se třemi dětmi. Bylo jim deset, jedenáct a čtyři roky,“ popisuje Adriana Krnáčová.

Po přestěhování do Prahy zde spoluvlastnila firmu na prodej umění, později pracovala pro českou pobočku Transparency International a stala se její ředitelkou. V komunálních volbách 2014 byla zvolena zastupitelkou hlavního města Prahy, když vedla jako nestraník kandidátku hnutí ANO, a následně se stala jako první žena pražskou primátorkou.

„Co na mně lidem nejvíc vadilo? Ženská, navíc z Bratislavy a ne úplně blbá. To jsou atributy, které se ve vysoké politice neodpouštějí. Tam totiž podle spousty lidí ženské nemají co hledat. A už vůbec ne na postech typu primátorka Prahy,“ říká Krnáčová.

„Mnozí lidé většinou do politiky vstupují proto, že si chtějí vydělat peníze, nebo je v tom jejich ego. U mě to bylo asi to ego. I když jsem to původně dělat nechtěla. Nakonec ego převážilo,“ vzpomíná s tím, že rozčarování přišlo hned první den na primátorském postu.

„Už ten den jsem věděla, že to pro mě není to správné pracovní zařazení. Ničeho ale zpětně nelituji, to ani nemá smysl. Už se stalo a je to minulost,“ říká Krnáčová, která vyrostla v multikulturní rodině a ovládá díky tomu hned několik jazyků. Mluví slovensky, česky, maďarsky, německy, anglicky, rusky a italsky.

Adriana Krnáčová v pořadu 13. komnata Adriany Krnáčové (2022)

Ve funkci na sebe upozornila kontroverzními výroky. Prohlásila například, že pražští občané jsou zpovykaní. Když funkci opouštěla, onemocněla rakovinou prsu. Důvody vzniku onkologické nemoci přisuzuje vyčerpání z politiky a stresu z náročné práce.

Podstoupila operace i náročnou chemoterapii. Léčba byla naštěstí úspěšná. „Chemoterapií bylo tehdy od dubna do října nesčetně mnoho. Samozřejmě mi docházelo, že mohu umřít,“ přiznává.

„Výhoda rakoviny je ta, že pokud ji zvládnete, nemáte už pak z ničeho strach. Ani ze smrti. Člověk se srovná s tím, že jednoho dne nastane situace, kdy bude muset jeho tělesná schránka odejít,“ říká Krnáčová.

V době, kdy procházela chemoterapií, ozařováním a imunoterapií přišla kvůli náročné léčbě o prs. Opustil ji také partner, který její boj s těžkou nemocí neustál.

„Samozřejmě jsem se bez prsu nějakou dobu cítila méněcenně. Ale pak jsem si řekla, že žijeme ve 21. století a s pomocí plastiky jsou dnes lékaři schopni dělat divy. To, že budu dočasně nosit silikonovou protézu, je ten nejmenší problém,“ vysvětluje Adriana Krnáčová.

Do politiky se již vrátit nechce. Založila si poradenskou společnost a věnuje se psaní knih, v kterých zúročuje své životní zkušenosti.