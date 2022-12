Hitler byl démon a holokaust se stal, napravuje Biden bludy rapera Westa

Kanye West chválil ve čtvrtečním rozhovoru s šiřitelem konspiračních teorií Alexem Jonesem opakovaně Adolfa Hitlera.

K výrokům rapera se na twitteru vyjádřil i americký prezident Joe Biden. „Chtěl bych jen ujasnit několik věcí: Holokaust se stal. Hitler byl démonická postava. A naši političtí představitelé by místo toho, aby mu poskytovali platformu, měli na antisemitismus upozorňovat a odmítat ho všude, kde se skrývá,“ uvedl Biden. „Mlčení je spoluvina,“ dodal.

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity.