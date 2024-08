Seriál Bridgertonovi černošským hercům nijak nepomohl, tvrdí herečka

Herečka si stojí za tím, že navzdory obrovskému úspěchu seriálu se nestalo nic, co by pomohlo černošským hercům k lepším podmínkám ve filmovém průmyslu. Andohová prozradila, že ani v seriálu Bridgertonovi, který byl chválen za jeho inkluzivní obsazení, nebyli černošští herci včetně ní při scénách správně nasvíceni.

„Pořád, na každém natáčení se bavíme o nasvícení černé kůže. Nic se nezměnilo. Zlepšují se a i já si připadám silnější, takže teď už jdu a ozvu se: Copak jsem blondýna?“ řekla.

Adjoah Andohová v seriálu Bridgertonovi (2024)

„Dělám to ale nerada, protože část mě si říká: Nechci to dělat, nechci vyvolávat rozruch. Chci jen přijít a dělat svou práci,“ řekla. „Nechci chodit na plac a vyvolávat problémy. Chci být Lady Danburyová a být do toho naprosto ponořená,“ tvrdí.

Prohlásila, že nechce působit útočně nebo militantně a jen chce vhodné podmínky pro práci. Neustálý boj s produkčními týmy vnímá jako „velmi únavný a velmi rozptylující“ a dodala, že „to není můj problém – nechci na to myslet“.

Není to poprvé, co promluvila o rasismu. Loni prozradila, jak jí rasismus ztrpčoval život – od rozbíjení hlavy o zeď v mateřské škole až po to, že nesměla navštěvovat své kamarády či potenciální nápadníky u nich doma. Na střední škole se s ní prý kluci báli randit ze strachu, že budou mít problémy s rodiči.