Příšerně bílý balkon, postěžovala si herečka při korunovaci a sklízí kritiku

„Při pohledu na všechny ty mladé lidi vnímám ten přesun z bohaté rozmanitosti, kterou jsme mohli vidět ve Westminsterském opatství, na tento příšerně bílý balkon. Velmi mě to zaráží,“ řekla Adjoa Andohová při sledování členů britské královské rodiny na balkonu Buckinghamského paláce, kde se objevili během oslav korunovace.

Na představitelku lady Agathy Danburyové ze seriálu Bridgertonovi přišly okamžitě poté tisíce stížností, kterými rozhořčení diváci zaplavili britský úřad pro rozhlasový, telekomunikační a poštovní průmysl.

Divoká diskuze se rozjela i na Twitteru a jiných sociálních sítích. Někteří s herečkou a jejím výrokem souhlasí, jiní si myslí, že se snad zbláznila.

„To je opravdu šílené ta dnešní doba. Jak jí to jen tak mohlo projít? Jen si představte, že by nějaký běloch dnes řekl to samé o nějakém „příšerně černém balkonu“. Nedokážu ani domyslet, co by z toho bylo za obrovský skandál,“ píše jeden z uživatelů.

„Proč je podle nějaké herečky, navíc už šedesátileté, která by tedy snad mohla mít trochu rozumu, v pořádku kritizovat barvu pleti jiných lidí? Co jiného to je než jasný rasismus? Nechápu tento její trapný výkřik ani to, proč si ho nemohla ve slavnostní den korunovace a oslav odpustit, je to vážně nechutné,“ myslí si další uživatelka Twitteru.

Herečka se den poté během rozhovoru na rozhlasové stanici BBC omluvila. „Myslím, že jsem včera naštvala pár lidí. Mluvila jsem o tom, jak jsem vnímala celý ten velký den, a o tom, jak úžasné to bylo. A pak jsem se podívala na ten balkon a najednou jsem si řekla: Ou, je tak bílý! I proto, že celý ten den byl zkrátka jinak velmi rozmanitý… Nechtěla jsem nikoho naštvat,“ vyjádřila se.

Moderátor Paddy O’Connell zareagoval s tím, že se Andohová nemá za co omlouvat, což následně vyvolalo další vlnu mnoha stížností.

