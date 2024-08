Adele se bude vdávat. Na koncertě se pochlubila zásnubním prstenem

Jeden ze 75 tisíc fanoušků na pátečním koncertě v Mnichově mával na Adele cedulí s nápisem: „Vezmeš si mě?“ Zpěvačka na to odpověděla, že si ho nemůže vzít, protože se bude vdávat a ukázala zásnubní prsten.

Nepřímo tak potvrdila spekulace o zasnoubení, které už několik týdnů kolovaly britským bulvárem. Zdroj deníku The Sun prozradil, že ji přítel Rich Paul požádal o ruku v jejím rodném Tottenhamu a nasadil jí čtyřkarátový diamant.

Návrat do rodného města nebyl náhodný. Adele se po dvou letech v Americe rozhodla přestěhovat zpět do Británie. Její angažmá v Las Vegas končí v listopadu. Potom by se ráda vrátila do Londýna a bude se připravovat na svatbu, která by podle deníku The Sun měla být koncem roku.

Pro Adele to bude už druhé manželství. V letech 2018 - 2021 byla provdána za Simona Koneckiho, v nímž má jedenáctiletého syna Angela. Rich Paul má z předchozího vztahu tři děti.

Adele se nechala slyšet, že plánují i společného potomka.

„Až budu hotova se všemi svými závazky a koncerty, chci mít dítě. A chtěla bych holčičku, protože kluka už mám,“ řekla Adele v květnu během jednoho ze svých vystoupení v Las Vegas.