Po rozvodu jsem chodila na terapii pětkrát denně, přiznala Adele

„Začala jsem znovu chodit na terapii, ačkoli jsem se pár let obešla bez ní. Potřebovala jsem začít. Předtím, když jsem procházela rozvodem, měla jsem v podstatě pět terapeutických sezení denně,“ prozradila zpěvačka.

Později terapie přerušila, ale letos v únoru musela kvůli své psychice zrušit sérii koncertů pouze den před jejich začátkem a to už nehodlá opakovat.

„Přestala jsem být zodpovědná za své vlastní chování a věci, které jsem říkala. A teď chodím na terapie, protože se chci ujistit, že se nabíjím každý týden, abych měla jistotu, že vám předám ze sebe všechno,“ prohlásila Adele v Las Vegas, kde pravidelně vystupuje každý víkend a fanoušci tu s ní budou moci strávit i silvestrovskou oslavu.

Zpěvačka přiznala, že ji živé vystupování naplňuje úzkostmi. „Vždycky jsem tak emotivní. Miluji tvoření hudby, ale na živém vystupování je něco, co mě ve skutečnosti děsí a naplňuje hrůzou. Proto nejsem umělkyně pro velká turné. Udělala jsem to minule, abych si dokázala, že to zvládnu. Ale díky této zkušenosti z místnosti této velikosti si myslím, že bych mohla živě vystupovat po zbytek svého života," řekla fanouškům v Las Vegas fenomenální zpěvačka.