Nový zábavní formát U Adely slibuje podle tvůrců „svěží pohled na česko-slovenský televizní prostor“. Slovenská moderátorka Adela Vinczeová poprvé usedne za moderátorský stůl v českém prostředí 13. března a zve diváky na párty na pohovce, kde se potkávají celebrity, spontánní humor a autentické momenty.
Pořad se inspiruje úspěšným britským formátem The Graham Norton Show, ke kterému přidává rozměr česko-slovenské kulturní symbiózy. Místo klasických rozhovorů jeden na jednoho nabídne pořad U Adely živou konverzaci mezi více hosty současně a jazykovou hravost, kterou slovenská moderátorka dokáže v českém prostředí využít.
Pro Adelu Vinczeovou je nový pořad osobní výzvou. „Zaujal mě ten český prostor, protože jsem se v něm dlouho nevyskytovala. Je to výzva, která má, věřím, více pozitivních příchutí,“ říká moderátorka.
Ambicí pořadu je vytvořit zdánlivě nesourodou skupinu hostů, kteří nakonec objeví, kolik toho sdílejí. „Vlastně zjistíme, že máme všichni nějak víc společného, než jsme čekali,“ těší se Vinczeová. Jejím cílem je uvolněná atmosféra, ve které se hosté nebojí být sami sebou, přátelské setkání, po jehož skončení si dokážou všichni představit společný výlet na chatu.
Moderátorka chce spoléhat na přirozený ping-pong v konverzaci, humor a nadhled. „Mám ráda, když lidé umí jít do surreálna a bizáru v komunikaci,“ vysvětluje svůj přístup. „Jsem člověk, který se snaží co nejlépe připravit, aby mohl být pak v improvizaci uvolněný.“
Plynulé přecházení mezi slovenštinou a češtinou otevírá prostor pro originální humor a zajímavé dvojsmysly. K tomu přidává jedinečnou kulturní perspektivu, tedy pohled „zvenčí, ale zblízka“ na české reálie.
„Hledali jsme formát, který by dokázal nabídnout divákům něco skutečně nového a zároveň autentického,“ říká Samuel Jaško, ředitel R&E skupiny Prima. „U Adely není jen další talkshow. Je to zábava postavená na opravdovém propojení mezi hosty, na vtipných situacích, které vznikají nečekaně, a na jedinečné energii Adely Vinczeové. Věřím, že diváci ocení, že dostanou zábavu, která je inteligentní, ale zároveň nevynucená a přirozená.“
První díl show U Adely uvidí čeští diváci v pátek 13. března 2026 ve 22:05 na FTV Prima. O týden později, 20. března, startuje vysílání také na Slovensku na Prima SK.
