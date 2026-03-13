U Adely: Donutil promluvil o alkoholu, Ztracený a Arichteva o problémech v rodině

Miroslav Donutil oslavil 75 a pije „veľmi“!
Největší oslavenec ve studiu je bezpochyby herec Miroslav Donutil, který nedávno oslavil kulaté 75. narozeniny a veselka to rozhodně nebyla malá. Vše začalo v Národním divadle, další oslava se konala v legendárním klubu Doupě, kde zazpívali Marek Ztracený, Bára Basiková a Petr Janda. A samozřejmě nechybělo dobré víno.
Právě nad tématem alkoholu došlo k jednomu z nejzábavnějších momentů večera. Moderátorka se herce s úsměvem zeptala, zda je pravda, že nepije. Odpověď? Nečekaná a jednoznačná: „Já piju velmi alkohol. Já nevím, co se k vám na Slovensko dostává za informace.“
Adela se okamžitě zasmála a obratem poznamenala, že třebaže vysílají po desáté hodině, nemusí dělat reklamu popíjení alkoholu. Marek Ztracený na to konto prohlásil, že na hercově oslavě spolu vypili vše, co bylo po ruce, přestože zpěvák sám prý moc nepije.
Narozeninové oslavy Miroslava Donutila ale nekončí. Čekají na něj ještě diváci po celé republice, vydává se totiž na turné se svou show Na kus řeči a vrcholem bude třídenní série v Lucerně 12., 13. a 14. října. Show nese název Lucerna Mirka Donutila a slibuje být nezapomenutelným zážitkem.