Nikdo si to nedokázal vysvětlit, říká o sebevraždě herce Laštovky exmanželka

Tanečnice, herečka a režisérka Adéla Stodolová poznala herce Jiřího Laštovku už během studií AMU. On studoval divadelní fakultu, ona hudební. Chodili spolu sedm let, pak se vzali a v roce 2005 se jim narodil první syn Kristian a o čtyři roky později druhý syn Jáchym.

Po deseti letech se manželství rozpadlo. „Byl to těžký rozchod, protože jsme o ten vztah bojovali dlouho. Ale já jsem si tenkrát neuvědomovala, co jsou výkyvy nálad. Vždycky jsem si myslela, že je to jeho povaha, že je cholerik,“ vysvětluje Stodolová.

Kvůli dětem ovšem trávili dál společné Vánoce a další svátky. Stodolová dokonce plánovala představení o vztahu otec a syn, do kterého obsadila Jiřího Laštovku se synem Kristianem. V roce 2018 si ale herec vzal život.

„V tu dobu si to nedokázal vysvětlit nikdo, protože Jiří byl strašně veselý a sdílný člověk,“ popisuje Stodolová.

Večer před sebevraždou byl Jiří Laštovka s rodinou. „Večeřeli jsme, hráli karty. Jiří byl skvělý kouzelník, tak nám ukazoval spoustu kouzel. Loučili jsme se tak, že jsme se objali a Jiří ještě mrknul na Kristiana. Byl to hodně pozitivní večer. O to větší to byla rána, když jsem pochopila, že to bylo rozloučení,“ říká režisérka, která se až časem dozvěděla, že se její exmanžel pokoušel léčit s depresemi.

„Později jsem se dozvěděla, že si našel psychiatra, který mu dal antidepresiva a on se s nimi nedokázal ztotožnit. Myslím, že chtěl zvládnout svou psychiku sám. Zvolil tuhle cestu, aby už asi nemusel trpět,“ vysvětluje Stodolová, pro níž jeho sebevraždou nastalo nejtěžší období v životě, kdy musela vše vysvětlit synům a zvládnout všechny potřebné věci sama.

Když byl v divadle naposledy, působil prý smutným dojmem.

„Klukům v tu dobu odešel i pradědeček a dědeček. Během jednoho roku. Strašně jsem pro ně chtěla pomoc, ale narazila jsem na to, že je otázkou až jednoho roku, než se člověk někam dostane. A slýchala jsem reakce, že náš příběh je ještě málo, že tam mají mnohem traumatizovanější děti. Cítila jsem obrovský tlak, že musím být silná, musím se postarat, nesmím padnout,“ popisuje těžké období.

Nakonec našla pomoc v poradně Vigvam, která se zabývá bezplatnou pomocí pozůstalým dětem a jejich rodinám. „Pomohlo pojmenování toho, v jaké jsem situaci a že teď přijdou jednotlivé fáze truchlení a já musím všemi projít. Že mám projevovat emoce, mám s dětmi plakat,“ popisuje.

„Můj největší úkol byl vysvětlit dětem a sama sobě, že to nebylo o nás, že prostě už nemohl,“ dodává.