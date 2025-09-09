Adéla Konewka má holčičku. Kvůli nádoru rodila moderátorka o osm týdnů dříve

„Poslední měsíc trošku jinak. Na svět jsi musela o osm týdnů dřív. Při kontrole 30. července doktor rozhodl, že kvůli velikosti nádoru musíš ven. Ne proto, že by ohrožoval tebe, ale mohl by ohrožovat mě a to nikdo riskovat nechtěl. Od první chvíle jsi dokázala, že budeš velká bojovnice, naše lvice,“ napsala Adela Konewka na Instagram po porodu k fotografiím, na kterých je kromě ní i její dcerka Vivienne, manžel Daniel a jejich prvorozený syn Tadeáš.
Operace podle moderátorky dopadla skvěle a bylo jí oznámeno, že nádor je nezhoubný. „Tímto bych strašně moc chtěla poděkovat všem lékařům, speciálně MUDr. Bc. Filipovi Frühaufovi za jeho neuvěřitelně precizní práci, lidský přístup a celkovou péči. Obrovské díky patří také doktorkám a hlavně sestřičkám na oddělení nedonošených dětí. Ta vstřícnost a laskavost, kterou rozdávají, je neuvěřitelná a podstatná pro zvládnutí celé situace, protože strach, který prožíváte, je v tu chvíli obrovský,“ popisuje Konewka známá divákům například ze zpravodajského pořadu Nový den.
Poděkovala také své rodině, která to bez ní podle jejích slov skvěle zvládla téměř šest týdnů o samotě doma s jejím synem Tadeášem a na závěr připojila i velké poděkování a vzkaz manželovi Danielovi Konewkovi.
„Táta je první a nejdůležitější muž v životě dcery. Právě podle tebe si bude jednou hledat ostatní muže. Táta ukazuje, jak má vypadat láska, bezpečí a úcta. Ty jsi tohle všechno dokázal v prvních hodinách jejího života. Byl jsi tu pro ni, když já nemohla. Nehnul jsi se od inkubátoru. Hlídal jsi, pečoval, střežil a rozdával lásku a naději. Sedmatřicet nejintenzivnějších dní v našem společném životě. Chvíle plné strachu a obav nakonec vystřídaly chvíle plné radosti, štěstí a vděčnosti. Vděčnosti za tebe, za naší rodinu, za naší malou holčičku. Jsi můj hrdina,“ napsala.
Adéla Konewka vystudovala střední ekonomickou školu se sportovním zaměřením. Devatenáct let se věnovala krasobruslení a patřila mezi reprezentační výběr. Následně pokračovala ve studiu na Vysoké škole mediální komunikace. Moderátorka je dcerou herečky Evy Čížkovské, divákům je známá z obrazovek televize Prima ještě pod dívčím jménem Jelínková.