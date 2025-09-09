Adéla Konewka má holčičku. Kvůli nádoru rodila moderátorka o osm týdnů dříve

Autor:
  9:03
Moderátorský pár Adéla (28) a Daniel (32) Konewkovi mají dceru. Koncem července se nastávající maminka svěřila s tím, že ji trápí velmi závažné zdravotní potíže. Po konzultaci s mnoha odborníky a několika nesprávných diagnózách jí v průběhu druhého těhotenství bylo oznámeno, že má u pupíku nádor velikosti dětské hlavičky. Moderátorka nyní oznámila, že nádor je nezhoubný a veřejně poděkovala své rodině, lékařům a manželovi.
Adéla Konewka je podruhé těhotná. (2025)

Adéla Konewka je podruhé těhotná. (2025) | foto: Instagram @konewkaadela

Moderátorka Adéla Konewka popsala, že ji při druhém těhotenství trápí zdravotní...
Moderátorka Adéla Konewka (2025)
Moderátorka CNN Prima News a dcera herečky Čížkovské se vdala. Adéla Jelínková...
Syn Tadeáš pomohl se zametáním střepů.
28 fotografií

„Poslední měsíc trošku jinak. Na svět jsi musela o osm týdnů dřív. Při kontrole 30. července doktor rozhodl, že kvůli velikosti nádoru musíš ven. Ne proto, že by ohrožoval tebe, ale mohl by ohrožovat mě a to nikdo riskovat nechtěl. Od první chvíle jsi dokázala, že budeš velká bojovnice, naše lvice,“ napsala Adela Konewka na Instagram po porodu k fotografiím, na kterých je kromě ní i její dcerka Vivienne, manžel Daniel a jejich prvorozený syn Tadeáš.

Operace podle moderátorky dopadla skvěle a bylo jí oznámeno, že nádor je nezhoubný. „Tímto bych strašně moc chtěla poděkovat všem lékařům, speciálně MUDr. Bc. Filipovi Frühaufovi za jeho neuvěřitelně precizní práci, lidský přístup a celkovou péči. Obrovské díky patří také doktorkám a hlavně sestřičkám na oddělení nedonošených dětí. Ta vstřícnost a laskavost, kterou rozdávají, je neuvěřitelná a podstatná pro zvládnutí celé situace, protože strach, který prožíváte, je v tu chvíli obrovský,“ popisuje Konewka známá divákům například ze zpravodajského pořadu Nový den.

Adéla Konewka je podruhé těhotná. (2025)
Moderátorka Adéla Konewka popsala, že ji při druhém těhotenství trápí zdravotní obtíže. Lékaři jí našli v břiše nádor. (2025)
Moderátorka Adéla Konewka (2025)
Moderátorka CNN Prima News a dcera herečky Čížkovské se vdala. Adéla Jelínková se nově jmenuje Adéla Konewka.
28 fotografií

Poděkovala také své rodině, která to bez ní podle jejích slov skvěle zvládla téměř šest týdnů o samotě doma s jejím synem Tadeášem a na závěr připojila i velké poděkování a vzkaz manželovi Danielovi Konewkovi.

„Táta je první a nejdůležitější muž v životě dcery. Právě podle tebe si bude jednou hledat ostatní muže. Táta ukazuje, jak má vypadat láska, bezpečí a úcta. Ty jsi tohle všechno dokázal v prvních hodinách jejího života. Byl jsi tu pro ni, když já nemohla. Nehnul jsi se od inkubátoru. Hlídal jsi, pečoval, střežil a rozdával lásku a naději. Sedmatřicet nejintenzivnějších dní v našem společném životě. Chvíle plné strachu a obav nakonec vystřídaly chvíle plné radosti, štěstí a vděčnosti. Vděčnosti za tebe, za naší rodinu, za naší malou holčičku. Jsi můj hrdina,“ napsala.

Adéla Konewka vystudovala střední ekonomickou školu se sportovním zaměřením. Devatenáct let se věnovala krasobruslení a patřila mezi reprezentační výběr. Následně pokračovala ve studiu na Vysoké škole mediální komunikace. Moderátorka je dcerou herečky Evy Čížkovské, divákům je známá z obrazovek televize Prima ještě pod dívčím jménem Jelínková.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Adéla Konewka má holčičku. Kvůli nádoru rodila moderátorka o osm týdnů dříve

Moderátorský pár Adéla (28) a Daniel (32) Konewkovi mají dceru. Koncem července se nastávající maminka svěřila s tím, že ji trápí velmi závažné zdravotní potíže. Po konzultaci s mnoha odborníky a...

9. září 2025  9:03

Svůdný i před důchodem. Hugh Grant slaví 65, před dětmi se schovává na záchodě

Vždy lehce rozcuchaný, s úsměvem a naléhavostí v hlase, která stále láme do kolen. Hugh Grant, který se proslavil jako mistr nejistého šarmu, slaví 9. září 65. narozeniny. Stárne elegantně a neustále...

9. září 2025

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

9. září 2025

Drogy, rychlá auta a nevázaný sex. Šedesátník Charlie Sheen už seká latinu

Americký herec Charlie Sheen, rodným jménem Carlos Irwin Estévez, se proslavil nejen komediálními rolemi, ale také divokým životem v zákulisí. U příležitosti šedesátých narozenin rozjímá mimo jiné...

9. září 2025

Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize

I když herečka a moderátorka Laďka Něrgešová (49) vyjádřila obavy ze svého návratu na televizní obrazovky, zvládla to skvěle. Po téměř čtyřech měsících opět moderovala primácký pořad ShowTime.

8. září 2025  20:20

Love Island 2025 začíná. „Srdíčka“ bojují o dva miliony v nové vile na novém ostrově

Pátá řada reality show Love Island startuje už dnes. Soutěžící, přezdívaní „srdíčka“, se tentokrát nastěhovali do vily na Tenerife, kde je čeká boj o lásku i hlavní výhru dva miliony korun.

8. září 2025  17:05

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

8. září 2025

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

8. září 2025  15:21

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

8. září 2025  10:50

Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou

Americký herec Patrick Schwarzenegger (31) a modelka Abby Championová (28) se vzali. „Ano“ si řekli při romantickém obřadu u jezera ve státě Idaho. Herec a jeho partnerka spolu chodí od roku 2015.

8. září 2025  9:45

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Stal jsem se hudebním chameleonem, říká hvězda filmu Duchoň Vladislav Plevčík

Aby se mohl stát slovenskou hudební ikonou v novém filmu režiséra Petera Bebjaka Duchoň, proseděl mladý slovenský herec Vladislav Plevčík více než sto nekonečně dlouhých hodin v maskérně. Ale místo...

8. září 2025  8:34

Mirek Moravec byl nenahraditelný, zaslouží si hezkou vzpomínku, říká jeho kamarád Zbořil

Herec a dabér Miroslav Moravec a tanečník a pedagog Jiří Zbořil se znali dlouhá léta a velmi si rozuměli. Ať už jako kolegové nebo přátelé. Když Moravec zemřel, Zbořila to velmi zasáhlo. Dodnes není...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.