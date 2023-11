Adéla ještě nevečeřela: Hollywoodskou hvězdu nahradil herec od sousedů

Robert Redford (87) v titulní roli československého filmu? I v dnešní době by to bylo něco neuvěřitelného, a co teprve v roce 1977, kdy se připravovala komedie Adéla ještě nevečeřela. Tehdy to bylo učiněné pozdvižení. Připomeňte si filmovou komedii, která oslavila 45 let od premiéry.