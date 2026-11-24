Adéla Jergová, která vystupuje pod uměleckým jménem ADÉLA, znovu potěšila své fanoušky. Slovenská zpěvačka zveřejnila na Instagramu fotografii v drobných růžových bikinách, které barevně sladila se svými typickými růžovými vlasy. Na snímku předvedla štíhlou z posilovny vypracovanou postavu
Fotografie vzbudila mezi fanoušky velký ohlas. Získala téměř 900 tisíc lajků a více než tři tisíce komentářů. Adélu Jergovou na Instagramu sledují 3 miliony lidí.
Adéla ovšem nezaujala pouze vzhledem. Rodačka z Bratislavy se během krátké doby propracovala mezi výrazná jména současné popové scény a její úspěchy už dávno přesahují hranice Slovenska. Velký zlom v její kariéře přišel v roce 2023, kdy se zúčastnila mezinárodního talentového projektu Dream Academy. Soutěž organizovaly společnosti HYBE a Geffen Records s cílem sestavit novou dívčí skupinu. Do projektu se přihlásilo více než 120 tisíc uchazeček, do televizní soutěže se jich dostalo dvacet.
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Adéla tehdy vypadla už v prvním kole vyřazování a z projektu nakonec vzešla skupina KATSEYE. Neúspěch však Slovenku nezastavil. Naopak. Po uvedení dokumentární série Pop Star Academy: KATSEYE na Netflixu v srpnu 2024 začala naplno budovat vlastní sólovou kariéru. Krátce poté vydala singl Homewrecked a postupně si vytvořila rozpoznatelnou image, pro kterou jsou typické růžové vlasy, výrazný styling a energické taneční vystoupení.
V roce 2025 vydala EP The Provocateur, které zaujalo také zahraniční hudební média. Předskakovala na severoamerickém turné Demi Lovato a postupně začala vyprodávat vlastní koncerty. V srpnu 2026 vystoupila na prestižním festivalu Lollapalooza v Chicagu. V září pak vydala debutové album PRIMA, na kterém spolupracovala mimo jiné s producenty Dylanem Bradym a Blakem Slatkinem.
Největší pozornost na sebe strhla skladbou Nicole Kidman. Její název není náhodný. Adéla píseň inspirovala oscarovou herečkou, kterou obdivuje. Zajímavé je, že si jí všimla také samotná hollywoodská hvězda. Když se Nicole Kidmanová objevila v září 2026 v pořadu Jimmyho Fallona, přišla řeč i na mladou slovenskou zpěvačku. Herečka ji pochválila a prohlásila, že je velmi talentovaná. Dokonce si její píseň zazpívala ve videu, v němž se objevili také Pedro Pascal, Dua Lipa a Kristen Wiig.
Adéla se později sama představila v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Vysílání 22. října 2026 pro ni znamenalo premiéru v jedné z nejsledovanějších amerických televizních talk show. Vedle rozhovoru předvedla také své skladby Nicole Kidman a Ain’t in LA. Moderátora navíc naučila svůj virální taneční pohyb, který se stal jedním z jejích poznávacích znamení.
Úspěch potvrzují také hudební žebříčky. Skladba Nicole Kidman se dostala až na šesté místo amerického Billboard Hot 100, zatímco debutové album PRIMA dosáhlo čtvrté příčky žebříčku Billboard 200. Adéla se tak stala první slovenskou interpretkou, která se dostala do první desítky nejprestižnějšího amerického singlového žebříčku.
Její koncertní kalendář na rok 2027 je pořádně nabitý. Adéla má vystoupit na prestižních zahraničních festivalech, mezi nimiž nechybí americká Coachella, britský Glastonbury nebo španělský Primavera Sound v Barceloně. Čekají ji také festivaly Lollapalooza v Argentině, Chile a Brazílii, australský Laneway Festival či polský Open’er a belgický Rock Werchter.
Na svou domovinu přitom nezapomíná. Festival Pohoda v Trenčíně jí připraví speciální den nazvaný ADÉLA Day. Sedmého července 2027 tam totiž odehraje svůj vůbec první koncert na Slovensku. Po úspěchu za oceánem tak konečně vystoupí také před domácím publikem.
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