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Myslela, že Hannah Montana bydlí v Praze. Dnes Adélu obdivuje i Elton John

Tereza Hrabinová
  12:15
Slovenská zpěvačka Adela Jergová, vystupující jako Adéla, má na kontě úspěšné EP The Provocateur a v září chystá debutové album Prima. Ještě před jeho vydáním si získala podporu světových hvězd včetně Eltona Johna, který ji pozval do svého pořadu Rocket Hour na Apple Music.

V rozhovoru jí vysekl velkou poklonu: „Jste jako závan čerstvého vzduchu, protože když jsme poprvé slyšeli píseň KGB, říkali jsme si: Kdo to sakra je? Je to fantastické.“

Elton John není jedinou hvězdou, která si mladé Slovenky všimla. Například Grimes ji oslovila po vydání singlu Homewrecked a pomáhá Adéle s hudební produkcí, orientací v hudebním průmyslu a objevila se i v jejím videoklipu. Demi Lovato si ji zase vybrala jako předskokanku na severoamerické turné.

Adela Jergová alias Adéla
Elton John vyzpovídal slovenskou zpěvačku ADÉLU o její hudební kariéře
Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2. srpna 2026)
Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2. srpna 2026)
17 fotografií

Slova chvály na adresu zpěvačky se ozývají také z jejího rodného Slovenska. Například Pavol Habera „bez mučenia“ přiznal, že dlouho pochyboval o tom, jestli může být někdo z Česka nebo Slovenska globálně úspěšný v moderní hudbě. „Zdá se, že jsem byl velký pesimista. Tato dívka ze Slovenska mě hodila do současné reality a poznání, že když jste dobří a věříte v sebe, tak je dnes vše možné,“ komentoval na svém Instagramu.

pavolhabera

Fuuha!! @adelajergova Priznam sa bez mucenia,ze som velmi neveril tomu,ze by niekto zo Slovenska (a z Ciech) mohol byt globalne uspesny v modernej hudbe. Zda sa,ze som bol velky pesimista. Toto dievca zo Slovenska ma hodilo do sucasnej reality a poznania,ze ked ste dobry a verite v seba- tak je dnes vsetko mozne. Asi to zatial nejde len tak-od nas z domu ( myslim,ked zijete na SK alebo v CZ) ale ked mate odvahu a idete tomu naproti,tak to moze vyjst. Tak blizko,ako je teraz ona @adelajergova ,este nikto od nas nebol. A nejlepsie na tom je,ze ona je skvela a jej pesnicky tiez! Bavi ma to! Gratulujem @adelajergova a nech ti vsetko vyjde!

18. srpna 2026 v 21:26, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 9:33
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Kdo je Adela Jergová? A odkud pochází?

Adela Jergová se narodila 27. listopadu 2003 v Bratislavě. O kariéře popové hvězdy snila už jako malá holka.

„Že bych mohla být hvězda mě poprvé napadlo v pěti letech, když jsem se dívala na Hannah Montanu. Řekla jsem si: ‚Wow, tohle můžu udělat taky.‘ Myslela jsem si, že je to nějaká moje sousedka. Bylo to v češtině, takže jsem si myslela, že se to natáčí tady a budu se muset stavit do Prahy na casting nebo něco,“ řekla Jergová pro Refresher. To, že Hannah není z Prahy, jí prozradil starší bratr.

Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2. srpna 2026)

„Tím se moje plány změnily a další tři roky jsem strategizovala a polemizovala, jak to udělám. Jedinou logickou cestou pro mě v osmi letech bylo naučit se anglicky. Tak jsem se ji naučila sama a nikomu jsem to neřekla, protože mi to připadalo trapné,“ dodala Jergová. Cizí jazyk se prý učila sledováním amerických youtuberů a memorováním jejich přízvuku i frází.

První slovenská popstar Adela Jergová

Dnes má Adéla na Spotify přes deset milionů posluchačů měsíčně a její videoklipy na YouTube sbírají miliony zhlédnutí.

Ačkoli jí je teprve 22 let, stihla například:

  • objevit se v dokumentárním seriálu Pop Star Academy: KATSEYE na Netflixu (2024),
  • podepsat smlouvu s americkým hudebním vydavatelstvím Capitol, u kterého nahrávaly také hvězdy jako Katy Perry nebo Sam Smith (2025),
  • jako první Slovenka vystoupit na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2026),
  • vydat úspěšné EP The Provocateur.

Čtvrtého září vyjde její druhé album PRIMA a nedávno vyprodala své první samostatné turné po Americe.

Své písně skládá výhradně v angličtině, ke slovenským kořenům se však hrdě hlásí. Na festivalu Lollapalooza pronesla před desítkami tisíc lidí dojemnou řeč:

„Tento song jsem napsala taky pro mamku, která se dívá až ze Slovenska. Ahoj mami! Já jsem původem ze Slovenska, nevím, jestli to víte. Je to malinká země uprostřed Evropy. Vždycky jsem měla sen stát se popstar a jednoho dne být na pódiu. A říkala jsem si: Sakra, ani nevím, jestli existuje slovenská popstar. A ukázalo se, že žádná nebyla. Ale teď už je! Napsala jsem tuhle písničku a přemýšlela jsem, co bych ráda slyšela, když mi bylo devět let. A je to, že baddest bi*ches nejsou jen v LA, ani v New Yorku a na dalších velkých místech. Tam jsou teda taky, mimochodem! Miluju LA, miluju New york. Ale malá místa si zaslouží taky pozornost.“

Adéla začínala jako baletka

Když byly Adele Jergové tři roky, začala chodit na balet v Moskvě, kde její rodina několik let žila.

„Vychovaly mě staré komunistické Rusky, které kouřily ve třídě, zatímco jsme tancovaly. Říkaly nám, že si máme raději zapálit než jíst. Bylo to zajímavé, ale aspoň jsem díky tomu teďka vtipná,“ zavzpomínala v rozhovoru pro Refresher.

Balet studovala také ve Vídni a Londýně.

„Sny se mi změnily, když mi bylo asi čtrnáct nebo patnáct let. Tehdy mě balet přestal bavit a uvědomila jsem si, jak zajímavá je baletní komunita. Přesunula jsem se k hudbě a začala jsem tomu víc věřit,“ popsala.

Do Los Angeles ji nasměrovala koučka Olivie Rodrigo

K zásadnímu obratu v Adélině životě vedla zdánlivá náhoda. V roce 2021 si přečetla rozhovor s Olivií Rodrigo v časopise Elle, ve kterém byla zmínka o hlasové koučce Jennifer Dustman. Adéla pak na ni našla kontakt a domluvila si hodiny zpěvu.

Právě Dustman jí upozornila na celosvětový konkurz do připravované dívčí skupiny. Z více než 120 tisíc uchazeček z celého světa se Adéla dostala mezi dvacítku vybraných dívek.

Adela Jergová alias Adéla

V devatenácti letech se kvůli projektu přestěhovala do Los Angeles. Následoval téměř dvouletý trénink postavený na metodách používaných v K-popu. Dívky se intenzivně věnovaly zpěvu, tanci, fyzické kondici i vystupování před kamerou.

Vrcholem přípravy byla soutěž The Debut: Dream Academy v roce 2023, kde o vítězství rozhodovali diváci. Adéla vypadla v prvním kole. Vedení projektu ji ale už tehdy vnímalo spíše jako sólovou umělkyni.

Její příběh později představil dokumentární seriál Netflixu Pop Star Academy: KATSEYE a Adéla po vyřazení zůstala v Los Angeles, kde začala budovat vlastní úspěšnou kariéru.

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