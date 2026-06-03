„Já když přijedu večer domů, tak se uklidňuju tím, že si sedneme ke stolu a povídáme si. Adéla mluví, nevyžaduje odpovědi a mluví tak dlouho, až se jí chce spát. A pak jdeme spát,“ popsal Langmajer jejich večerní rutinu.
„Kdykoliv jdeme spát, nasadí si rovnátka. Dobře, bude mi 60, to víme, ale to ještě neznamená, že bych občas neměl chuť se na ženu podívat i jinak. Ale v podstatě skoro denně přijdu do ložnice, kde Adela zašišlá, že jdeme spát. A já vím, že den je vyřešenej,“ posteskl si Langmajer.
Gondíková ale okamžitě vysvětlila, proč si rovnátka pořídila. „Já jsem chtěla být krásná, až budu vystavená v rakvi. Tak jsem si nechala v 45 narovnat zuby. Ale to znamená, že na konci dne musíš dát na noc rovnátka do pusy.“ Langmajer však namítl, že existuje i jiné řešení. „No ale to můžeš udělat až po tom, co přijdu já a vábím.“
„Na druhou stranu Jirka zase používá takovou tu dámskou masku na obličej. Já mám jenom rovnátka a vypadám normálně, ale on má na hlavě to svítící červený,“ popsala Gondíková.
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Adéla Gondíková prozradila, jak vypadají noci s Langmajerem
Kromě toho má Jiří Langmajer zálibu v doplňcích stravy. „Jím toho dost a rád hlavně. Čím víc, tím líp. Doporučené dávkování je jen pro lidi, co nemají dostatečnou odvahu,“ prohlásil.
„Už se to stupňuje. Má toho strašně moc a dostává se nám to i do ledničky. My už v lednici nemáme nic. Místo mléka a piva jsou tam léky,“ popsala Gondíková a připomněla, že Lagmajerova posedlost už měla i následky. „Jednou jsi se předávkoval Vitamínem D,“ připomněla manželovi a herec její slova potvrdil. „Doktor mi vynadal, že se tím můžu i zabít,“ dodal.