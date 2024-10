Adéla Gondíková měla problém s textem. Odmítla mluvit sprostě

Příběh manželského páru, který si během plavby po Středozemním moři navzájem povolí jednorázovou nevěru, sledoval z publika i hereččin manžel Jiří Langmajer. „Ta hra se nám zdála hodně dobrá ale taky dost pikantní,“ vysvětlovala Adéla Gondíková. „Naštěstí režisér Tonda Procházka je stejného ražení, nemá rád na jevišti vulgarismy, proto jsme všechno upravili tak, aby byli spokojeni diváci i my, herci.“

Na jevišti tvoří manželský pár s Dennym Ratajským v roli úspěšného dramatika, zatímco druhou dvojici hraje Bára Munzarová a Adam Vacula, hvězda seriálu Zlatá labuť. „Říct: Tobě se nepostaví, když napíšeš nějakou hru, bylo pro mě těžké. Stejně jako mluvit o vagíně. Ale snažila jsem se to vyslovit pokud možno vtipně,“ říká Gondíková.

Manžel pravidelným hostem na jejich premiérách nebývá, protože sám tou dobou často hraje někde v divadle. Tento rok už ale přišel „podržet“ Adélu dvakrát. „Říkal mi: Abys věděla, že když ty mě podporuješ celý život, tak já, když mám volno, tě taky podpořím,“ prozradila Gondíková. „Ale je pravda, že se nám to tak často nepoštěstí. On teď zkouší s Petrou Hřebíčkovou a já na tu premiéru taky jít nemůžu. Tak snad uvidím nějakou generálku.“

Po skončení představení poslal Jiří Langmajer manželce na jeviště kytici a spěchal domů za psem. Ten byl doma sám, protože do Divadla Lucie Bílé přišla i Adélina dcera Nela. Dokonce se svým přítelem. „Ještě bydlí u nás, ale už jenom napůl. Často je i u přítele. Ale domů ji zase táhne pejsek, kterého miluje,“ prozradila herečka.

Na rozdíl od Jiřího, Adéla svému muži květiny na premiéru nenosí. Vymýšlí jiné dárky. „Posledně jsem mu koupila poukaz na metr piv, který si může vypít v jedné restauraci. Ale doteď si ho nevybral. Nebo mu nosím legrační jídlo. Má rád lanýže, tak koupím třeba lanýžový olej a zabalím ho do celofánu,“ prozradila.

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer (Karlovy Vary, 5. července 2019)

Tím, že pořád někde po republice hraje divadlo, dostává sama tolik květin, že to prý u nich doma vypadá jako v krematoriu. Na druhou stranu, kdyby jednu z nich vzala a předala po premiéře Jiřímu, ani by na to nepřišel.

„Upřímně, nedávno jsem chtěla něco podobného udělat, když jsem jela z nějaké akce, kde jsem dostala kytku. Jiří právě hrál ve Viole, a když jsem ji s řidičem míjela, řekla jsem si, že ho překvapím a zastavím se za ním. Ale nakonec jsem to neudělala. Otevřely se dveře a mně došlo, že by to bylo divné, kdybych tam vběhla s kytkou. Tak veselé to představení zase nebylo. Lidi by na mě asi koukali divně, nechtěla jsem se takhle prosazovat,“ říká.

Zatímco Jiří je už dědečkem, Adélina dcera Nela, kterou má herečka z manželství s Ondřejem Brouskem, začala znovu studovat. Po skončení střední školy se věnovala rok angličtině a teď se dostala na interiérový design. Přitom původně chtěla být veterinářkou.

„Má střední veterinární školu, a pokud by šla v tomto oboru dál, tak by to pro ni bylo šest let naprosté tryzny. Je to těžká škola, to jí řekly i její starší kolegyně. A Nela se na to necítí, taky chce trochu žít, tak se vrhla na design. Umělecký šmrnc má po tátovi,“ říká herečka. Z dceřiny volby má radost. „Když jí to nebude bavit, půjde do práce. Hlavně, že je zdravá.“

Po premiéře spěchala Adéla Gondíková domů, protože ji brzy ráno čekalo natáčení rozhovorů v Českém rozhlase, kde má talk show Blízká setkání. „Celý den jsem se připravovala na zítřejší rozhovory. Na jednoho kuchaře a kolegu Martina Fingera, které tam budu mít jako hosty. Odpoledne jsem ještě něco měla a pak jsem jela sem, takže jsem měla úplně jiné myšlenky, než na divadlo,“ přiznala. Možná i proto netrpěla trémou.

S herečkou se příští rok budeme setkávat pravidelně i na televizní obrazovce. Nastupuje do pokračování seriálu Zoo, který bude Prima coby denní seriál uvádět pod názvem Nové začátky.