Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí inspirovaly ke kariéře tanečnice. „Dechové, zpocené, naléhavé album,“ tak pětadvacetiletá Američanka popisuje své dílo. A ho v odvážných kostýmech předvedla živě ve středu v kanadském Torontu.
TikTokerka Adison Rae na svém prvním velkém koncertě v Torontu.

Koncertovala v Coca-Cola Coliseu a na pódiu se objevila v sexy latexové podprsence a kalhotkách, doplněné černými punčochami a vysokými podpatky. Původně měla na sobě růžové šaty s odkrytými zády, které svlékla a předvedla tak svou postavu.

Influencerka vydání nového alba naznačovala takřka celý rok, kdy odhalovala některé písně z chystaného alba. Jako první v roce 2024 představila píseň Aquamarine, v jejímž rytmu plavala pod vodou a vše natáčela pro své fanoušky.

Hned poté následovala chytlavá popová písnička Diet Pepsi, kterou influencerka uvedla lascivním tancem na čínské sociální síti TikTok. Následovaly pak další čtyři písně, které jsou do alba začleněné.

Hudební debut mladé influencerky vznikl ve spolupráci s producentkami Elvirou Anderfjärd a Lukou Kloser. „Byly jsme šokované, jak moc se její vkus občas přiklání k undergroundu,“ svěřila se Kloser magazínu Rolling Stone.

Podle hudebních kritiků Rae ve svém albu výrazně přebírá styly od Madonny, Janet Jackson či Prince. Sama autorka ale přiznává, že tyto tvůrce považuje za své největší vzory, od kterých se chce inspirovat v celé své další hudební kariéře.

Rae se narodila v roce 2000 v Louisianě, kde se už od svých šesti let věnovala tanci. Z parketu nakonec přesedlala na TikTok, kde se z ní stala jedna z největších hvězd této čínské aplikace.

V minulosti se Rae snažila prorazit na trhu i se svou vlastní kosmetickou značkou s názvem Item Beauty. O celý projekt ale nakonec sama ztratila zájem. Čelila také několika nařčením z blackfishingu, tedy snahy vydávat se za černošku.

