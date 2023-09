Exministr Adam Vojtěch je pyšným otcem, synovi dali dvě jména

„Ten nejkrásnější okamžik,“ popsal šestatřicetiletý Adam Vojtěch fotografii na sociálních sítích, kterou oznámil příchod jeho potomka na svět.

„Je to chlapeček a jmenuje se Matyáš Antonín. Máme z něj obrovskou radost,“ prozradil Vojtěch Blesku.

Exministr zdravotnictví se se svou partnerkou oženil v říjnu roku 2019. Svatbu tehdy veřejnosti „vyzradil“ tehdejší premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním hlášení Čau lidi.

O možném založení rodiny mluvil velvyslanec již v roce 2020, kdy serveru iDNES.cz sdělil své plány po odchodu z funkce ministra zdravotnictví. Chtěl se více věnovat své ženě.

„Určitě je v plánu i založení rodiny. Na to doteď skutečně nebyly úplně myšlenky. Až bude větší klid a život se mi vrátí do normálních kolejí, je to další výhled do budoucna,“ dodal tehdy.

Vojtěch byl ministrem zdravotnictví do září 2020, kdy ho v době pandemie vystřídal Roman Prymula. Vojtěch se však do funkce následně vrátil v květnu 2021. Vystřídal tehdy Petra Arenbergera, který se stal ministrem zdravotnictví po Janu Blatném a ve funkci vydržel necelé dva měsíce.

Velvyslancem ve Finsku se Vojtěch stal loni v únoru. V pořadu Impulsy Honzy Benešovského na konci minulého roku řekl, že jsou on i jeho žena v severské zemi spokojení. Olga v Helsinkách učí češtinu. „Učí na velvyslanectví místní děti a děti krajanů, kteří chtějí, aby nezapomněli češtinu a českou literaturu. Dělá osvětu,“ uvedl Vojtěch.

VIDEO: My Way, zpěv Adam Vojtěch - Show Jana Krause (2020):