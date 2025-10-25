Adam Vojtěch je dvojnásobným tatínkem. Miminko dostalo dvě jména

  11:17
Bývalý český velvyslanec ve Finsku a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch se pochlubil radostnou novinou. Je z něj dvojnásobný tatínek. S manželkou Olgou se po synovi dočkali holčičky.
„Vítej na světě, Emilie Anno! Od včerejšího dne jsme čtyři, obklopeni láskou, která roste každým okamžikem a nezná hranic,“ napsal na Instagramu k fotce s dcerou novopečený tatínek, který má s manželkou již syna Matyáše.

Adam Vojtěch se se svou partnerkou Olgou oženil v říjnu roku 2019. Svatbu tehdy veřejnosti „vyzradil“ tehdejší premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním hlášení zvaném Čau, lidi.

Exministr před odchodem do Finska tvrdil, že se do politiky už nevrátí, že to prostředí už pro něj není nejvhodnější a že v něm další roky trávit nechce. Později však změnil názor a stal se lídrem ANO pro Jihočeský kraj v letošních volbách do Poslanecké sněmovny a spekuluje se, že bude znovu ministrem zdravotnictví.

Vojtěch jím byl do září 2020, kdy ho v době pandemie vystřídal Roman Prymula. Vojtěch se však do funkce následně vrátil v květnu 2021. Vystřídal tehdy Petra Arenbergera, který se stal ministrem zdravotnictví po Janu Blatném a ve funkci vydržel necelé dva měsíce. Velvyslancem ve Finsku se politik stal v únoru roku 2022.

