Klidně ztloustnu 30 kilo, když to pomůže, říká Adam Vacula ze Zlaté labutě

Adam Vacula je mistrem fyzických proměn. Ještě před pár měsíci byl nehezky oplácaný, pár týdnů nato se pyšnil vyrýsovanou postavou a teď je o dvacet kilo lehčí. Herec, který zazářil jako šéf obchodního domu ve Zlaté labuti, měnil vzhled kvůli filmu Bojovník a seriálu Polabí, v němž hraje kněze.
Adam Vacula v seriálu Polabí (2025)

Adam Vacula v seriálu Polabí (2025) | foto: FTV Prima

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky v Karlových Varech (4. července...
Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky v Karlových Varech (4. července...
Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky v Karlových Varech (4. července...
Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky v Karlových Varech (4. července...
„Nejprve jsem musel nabrat kila, tak jsem hodně papal, to mi šlo dobře,“ říká Vacula a dívá se na svoji přítelkyni Besky, která o svém kuchařském umění přesvědčila i porotu MasterChefa. „Ale pak následovala ta méně zábavná část, vysekávání postavy,“ vzpomíná.

„Jedl jsem všechno, co mi přišlo pod ruku, hlavně těstoviny, italskou kuchyni,“ popisuje, jak se mu podařilo nabrat přes dvacet kilogramů. „Obvykle vážím kolem devadesáti kilo a teď jsem měl sto patnáct,“ dodává.

Hlavní postavu zápasníka MMA v celovečerním filmu Bojovník ztvárnil populární slovenský herec Milan Ondrík, zatímco Vacula hraje jeho sparing partnera. „Mám štěstí, že se tomu okrajově věnuji, je to můj koníček. Trénoval jsem Milana hlavně v boxu,“ říká.

Adam Vacula a Fabiana Bytyqi ve filmu Bojovník (2026)

Box je oblíbeným hobby i faráře Tomáše, kterého Vacula hraje v novém primáckém seriálu Polabí. Tam je zarostlý a štíhlejší. Oblečení, které si musel nakoupit kvůli svému „tlustějšímu“ období, ale nevyhodil. „Když přijdou další nabídky a bude to mít smysl, klidně kvůli roli třicet nebo čtyřicet kilo přiberu. Snažím se pracovat tak, aby postava, kterou ztvárňuji, byla uvěřitelná nejen v tom, co říká, ale i tím jak vypadá, jak se chová,“ vysvětluje.

Nadváhy se mu podařilo zbavit díky běhání na pásu. Chodí na něj do fitcentra, které má shodou okolností naproti domu, který si s Besky před časem pořídili a pomalu dokončují. „Teď jsme dodělávali obývák s knihovnou a sound systém. Tahle část je pro mě důležitá samozřejmě společně s ložnicí,“ usmívá se herec.

Besky zase dohlížela, aby byla dobře vytuněná kuchyň. „Spolupracuji s jednou italskou firmou, která to udělala fakt dokonale,“ říká moderátorka nováckého pořadu Ledničko, vyprávěj! „Mám tam velkou indukční desku kombinovanou s plynovým hořákem. Takže šest poloh na indukci a jeden plyn, který se hodí, když dělám asijské jídlo ve wok pánvi, nebo potřebuji nad plamenem ožehnout lilky s paprikami.“

Adam Vacula v seriálu Polabí (2025)

Několikachodové menu ale doma dělá jenom ve výjimečných situacích, jako jsou třeba Vánoce. „Není čas scházet se s kamarády, každý má nějaké závazky, takže je těžké dát se dohromady. Ale v sobotu nás čeká gril party se sousedy,“ vypráví. Stolovat by chtěli na terase. Úprava zahrady je teprve čeká. „Bude v japonském stylu,“ sní Adam Vacula, jehož touhou je Japonsko jednou navštívit.

„Byl to náš první názorový střet, když jsme dům zařizovali,“ přiznává Besky. „Já mám ráda jemnější styl, Adam by chtěl tmavé doupě. Takže jsme to trošku odlehčili a došli ke kompromisu, mírně nadčasovému stylu,“ vypráví Veronika Beskydiarová, která začala být aktivní na placené platformě Herohero.

Spustila na ní pořad Nebesky s Besky, v níž dává nahlédnout nejen do své kuchyně, ale i soukromí. A má v něm i krátké skeče se svojí maminkou, která se před pěti lety přestěhovala ze Slovenska za dcerou a od začátku podnikání jí stojí po boku. I Vacula je z komických scének svojí budoucí tchyně nadšený. „Má smysl pro humor a tohle je pro ni ideální platforma. Myslím, že pro sebe našla hlavní roli. Baví ji to a mě baví na to koukat,“ říká herec.

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky

„Celý život jsem byla pouze vděčný strávník. Nikdy jsem sama vařit nemusela, protože tu lásku a krásu mi dávala na talíř maminka. Já jenom ochutnávala a byla pozorovatelem. A pak jsem to všechno, co jsem v dětství chuťově a vizuálně nasála, zúročila v MasterChefovi,“ popisuje Besky, kde se zrodila její vášeň pro vaření. Jejím hlavním strávníkem je Vacula.

Ten ale v Polabí svoje zpevněné tělo skrývá pod kněžským rouchem. „Tomáš žil dlouho jenom sám pro sebe, pak se ale stalo něco jeho přítelkyni a on uzavřel dohodu s Bohem, že začne myslet víc na druhé,“ říká o své roli. Sám byl u svatého přijímání, ale teď kostel navštěvuje sporadicky. „Je to pro mě místo, kam si chodím zameditovat, strávit čas sám se sebou. Věřím, že člověk je syntézou něčeho pozemského, nebeského, kosmického a božského,“ popisuje.

V Polabí jeho postava způsobí rozruch. Jedni ho budou milovat, druzí zatracovat, protože poskytne přístřeší někomu obviněnému z vraždy.

