Adam Vacula začal kvůli roli chodit do kostela. Šel jsem i ke zpovědi, říká

Jedno už má za sebou. Pro televizní stanici CBC točil přes léto seriál FBI: International. „Objevil jsem se už v předchozí sezoně a teď jsme točil v Norsku a Maďarsku pokračování. Je to akční špionážní seriál a já v něm hraji ruského agenta. Kvůli němu mě takhle ostříhali,“ prozradil Adam Vacula.

Další natáčení se zahraniční produkcí ho čeká začátkem příštího roku. „Bude to film z prostředí zápasů, tak trošku nabírám,“ objasnil kila navíc. „Nikdo mi to nepřikázal, ale myslím, že bych měl. Zápasníci nejsou žádné chudinky.“

Film se bude jmenovat Fighter. V nové image se cítí skvěle. „Byla by to nuda vypadat pořád stejně. Díky Bohu, že ke mně přicházejí projekty, kde se můžu aspoň trošku měnit. Je to požehnání. S novým vzhledem se člověk mění i pohybově. Takže papám a posiluji,“ říká Vacula.

Jeho vizáž vyrazila dech nejprve divákům v Divadle Lucie Bílé, kde se v představení Sladké neřesti svlékl do půl těla a jen o pár dní později v Divadle Bez zábradlí při premiéře konverzační komedie Účet.

„Ta role mě moc baví. Tři chlapi jedou spolu někam pryč a tam si na rovinu řeknou, jak to mají s ženami i mezi sebou navzájem. Vyplynou z toho i různá tajemství, která můžou šokovat, ale tím, jak si každý drží svoji figuru, vznikají absurdní až groteskní situace. Je to skoro existenciální komedie,“ říká na adresu Účtu.

Diváci trojici herců (Martin Kubačák, Jiří Hána a Adam Vacula) odměnili potleskem vestoje a taky různými dárky. Adam Vacula pak kytici, kterou na jevišti dostal, hodil doprostřed hlediště, kde seděla jeho přítelkyně Veronika Beskydiarová, vítězka kuchařské show MasterChef z roku 2021. A strefil se perfektně, Besky kytici pohotově zachytila.

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky (Karlovy Vary, 4. července 2023)

Herec už žije novými projekty, ale lidé na úspěšný seriál Zlatá labuť a jeho protagonisty nemůžou zapomenout. „Zastavují mě a ptají se, proč vypadám jinak,“ říká představitel šéfa obchodního domu Petra Kučery. „Jsem za něj velmi rád, byla to moje první hlavní role před kamerou. Natáčení bylo svým způsobem dlouhé (vznikly tři série, pozn.red.), ale na druhé straně tolika lidem dělalo radost a ta zpětná vazba mi byla tak příjemná, že bych v tom klidně pokračoval. Ale zároveň platí, že v nejlepším je dobré přestat. Aspoň já se tím řídím a jdu střemhlav vstříc novým projektům.“

K těm patří nový primácký seriál Polabí, kvůli kterému si na žádost produkce nechal narůst vousy. Adam Vacula v něm ztvární kněze. A protože půjde o osobu s temnou minulostí, nebude potřeba zamalovávat kérky, kterými má poseté celé tělo. „Ten člověk projde určitou obrodou a zasvětí svůj život Bohu,“ přibližuje svoji postavu.

Paradoxně i hercův osobní život míval temné stránky. V minulosti přiznal závislostní chování. Dostala ho z něj léčebná kůra u indiánů v Peru a box, kterému se věnuje. Při natáčení Polabí bude mít příležitost setkat se znovu s některými z kolegů ze Zlaté labutě například Pavlem Řezníčkem a Lucií Štěpánkovou.

Kvůli přípravě na roli začal Vacula chodit do kostela. „Potkal jsem pár farářů, kteří mi věnovali svůj čas a byl jsem už na několika bohoslužbách. Dokonce jsem šel ke zpovědi. Věřící jsem, ale nemám to tak jasné jako křesťané,“ odhaluje.

Jako všichni jeho kolegové i on si odnesl z natáčení Zlaté labutě něco na památku. „Vzal jsem si tabatěrku a nechali mi hodinky od Cartiera, které Petr Kučera nosil na ruce. Samozřejmě je to jenom napodobenina,“ usmívá se.

Nejvýraznější památky na natáčení má na svém těle. „Když jsem měl v Oslu prostoje mezi natáčením, došel jsem si do tetovacího studia a nechal udělat na těle obrázek, abych si domů přivezl nějakou vzpomínku. Je to takový můj deník,“ říká o svých tetováních.