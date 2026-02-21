První otázka rozhovoru, který jsme spolu dělali před třemi lety, zněla, jestli jste ráno stihl trénink boxu. Vím, že záliba v tomto sportu vás neopustila, takže se zeptám stejně: Byl jste ráno na tréninku?
Po natáčení filmu Bojovník se teď trochu dávám dohromady. (směje se) Dojíždím na rehabilitace, kde se ale taky cvičí, takže ano, trénink byl.
Jinak se ale stále věnujete i boxu, ne?
Věnuju se mu dál, jen si teď dávám ze zdravotních důvodů pauzu. Jakmile budu v pořádku, chci se k boxu vrátit – a hlavně se zase naplno pustit do jiu-jitsu.
Herectví sice děláme pro diváky, ale zároveň je neoddělitelně spojené s námi herci – s našimi emocemi, egem, pochybnostmi i potřebou být vidět.