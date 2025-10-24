Diváci vás nyní vídají jako kriminalistu Denise Váchala v seriálu Mladá krev. Jak jste roli získal?
Byl jsem osloven díky seriálu Náhradníci, kde jsem taky hrál a který připravovali stejní producenti. Na jeho premiéře, kam jsem přišel oholený a o deset kilo lehčí, než když jsme Náhradníky natáčeli, mě viděli producent Ondřej Zach a režisérka Alice Nellis a asi týden nato mi roli Denise nabídli. Ohromně mě to potěšilo.
Stáli jsme uprostřed toho dvora, hráli jednu vtipnou scénu za druhou a zpoza mříží na nás pořvávali skuteční trestanci.