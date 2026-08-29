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Trpěl jsem záchvatovitým přejídáním, prozradil food influencer Adam Rundus

Adam Rundus a Dorota Rundus

Adam Rundus a Dorota Rundus | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Adam Rundus a Dorota Rundus
Adam Rundus
MasterChef 2023: soutěžící Adam Rundus
Adam Rundus a Dorota Rundus
17 fotografií
Food influencer a bratr kuchařky Kamu Adam Rundus (29) se v roce 2023 účastnil soutěže MasterChef Česko a skončil sedmý. Dnes na sociálních sítích s manželkou Dorotou (27) hodnotí a představují gastro podniky. Manželé v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili o společném podnikání, vztahu a dvou svatbách.

Adam Rundus o jídle a manželce

PROČ JSME MĚLI DVĚ SVATBY
Svatba číslo jedna se konala v Kostarice. Před lety jsme s Dorotkou odletěli jako kamarádi, v prosinci 2024 se tam zasnoubili, takže místo bylo jasné. Obřad jsme měli na pláži, kam dorazili kamarádi. O svatbu jsme ale nemohli ochudit naše nejmilovanější babičky Naďu a Vlastu, tak se konala i v Praze.

Adam Rundus

Adam Rundus

Od dětství se zajímal o jídlo, na sociálních sítích vaří a představuje gastro podniky. V roce 2023 v MasterChef Česko skončil sedmý. Vyhrál ocenění Objev roku 2024 v soutěži Foodblog roku, vydal kuchařku SMASH-BA Kuchařka nejen z toustovače. Nedávno se oženil, manželka je zároveň jeho kolegyně. Sestra Kamu je známá kuchařka.

KDE VŠUDE JSEM DĚLAL
Zkoušel jsem hodně profesí, pracoval jsem u filmu, v produkci, chtěl jsem být DJ. Ale odjakživa miluju jídlo, a když mi přišla pozvánka na casting do MasterChef Česko, zkusil jsem to. Občas je dobré udělat něco, co vám přijde úplně mimo.

PROČ HODNOTÍM RESTAURACE
Jako malý jsem miloval film Ratatouille. Byl v ní gurmánský kritik Anton Ego, a mně se líbilo, že se někdo živí hodnocením jídla. Dnes tuhle práci dělám, ale na rozdíl od filmu jsem hodný. Nechodím do restaurací jako kritik, nýbrž jako průvodce.

CO MĚ V PODNICÍCH ROZČÍLÍ
Nedochucené jídlo. Dokážu mávnout rukou nad špatným servisem nebo nepořádkem, ale vadí mi, když dostanu nedochucené, nudné jídlo, kterému chybí péče.

CO NIKDY NESNÍM
Lososa! Vůbec mi nechutná. Syrového ještě zvládnu, ale z tepelně upraveného se mi úplně „navaluje“. A olivy. Miluju olivové chutě, olivové oleje, olivový prach, ale ze samotných oliv mám podobné stavy jako z lososa.

CO MŮŽE ZA MOJI NEMOC
Vyrůstal jsem s babičkou, mámou a ségrou, jídlo a jejich postavy se věčně řešily a já to odkoukal. Trpěl jsem záchvatovitým přejídáním. Teď jsem v pořádku, hodně sportuju a tím, že s jídlem neustále pracuju, nemám potřebu si jím něco kompenzovat.

Adam Rundus a Dorota Rundus
Adam Rundus a Dorota Rundus
Adam Rundus
MasterChef 2023: soutěžící Adam Rundus
17 fotografií

PROČ NECHCI DO KUCHYNĚ
Vlastně nevím, jestli bych byl jako kuchař šťastný, je to náročná práce, v kuchyni jste i šestnáct hodin denně, často se s tím pojí alkohol. Myslím, že bych začal pít. Teď téměř nepiju a spát chodím v deset večer.

KDY SE ZASTAVÍM
Moc často ne, jsem neuvěřitelně zrychlený. V hlavě mi věčně jede, co budu dělat. Je to šílené, ale baví mě to. A když chci opravdu klid, nasadím si sluchátka. Neposlouchám žádnou hudbu, jen jsem v tichu.

KDE BYCH CHTĚL ŽÍT
V Kostarice. Můj plán je přestěhovat se, až budou mít naše budoucí děti věk na školu. Chtěl bych, aby vyrůstaly u oceánu. V záloze máme Španělsko. Česko milujeme, ale je to tu na mě všechno moc rychlé.

Dorota Rundus o manželovi a práci

KDE MĚ POŽÁDAL O RUKU
V Kostarice v džungli, byla jsem nenalíčená, v košili ze sekáče a rozhodně jsem neměla čerstvou manikúru. Ale bylo to hrozně dojemné. Brečela jsem asi dvě hodiny.

Dorota Rundus

Adam Rundus a Dorota Rundus

S Adamem se znají od dětství, ale ve vztah jejich kamarádství přerostlo až po letech. Vždycky měla blízko ke kreativitě, bavil ji projev na kameru. Studovat šla grafický design. S Adamem nejen žijí, jsou i kolegové, podnikají spolu. Stojí za vizuální stránkou jejich projektů od kuchařky až po sociální sítě.

ČÍM MĚ ADAM ZAUJAL
Známe se asi dvanáct let a dlouho jsme spolu jen kamarádili. Adam je bezprostřední, vždycky s ním byla legrace, to mě na něm bavilo i nejvíc zaujalo. Když jsme spolu odletěli jako přátelé na půl roku k jeho ségře na Kostariku pomáhat se zmrzlinovým stánkem, naše přátelství přerostlo v lásku.

JAK JSEM ZAPADLA DO RODINY
Adamova rodina mě přijala skvěle. Jeho babička na mě pořád apeluje, že se nikdy nesmíme rozkmotřit, že už si nikdy na žádnou jinou nechce zvykat. Nikdy bych nevěřila, kolik tahle žena zná historek a že mluví ještě víc než Adam a jeho maminka dohromady! S tchyní jsme velké kamarádky, říkáme si spoustu věcí, blízké jsme si i s Ádovou ségrou. A Adam zase perfektně zapadl k nám.

JAK MI LIDI ŘÍKAJÍ
Nejčastěji Dory, Dorotko, Dorko, Dodu. Adam mi říká Doríku, Doríčku. Táta a nejlepší kamarádka občas Doroto, protože se jim líbí jméno v základním tvaru. Mám svoje jméno ráda. Občas sice při představování zazní Dorota Máchalová, ale jako posměšek to neberu. Navíc se opravdu jmenuju podle ní! (smích)

JACÍ JSME KOLEGOVÉ
Baví mě, že jsme stále spolu a že do naší práce každý vnáší své silné stránky a pohled. Pravda je, že to má plusy a minusy. Trávíme spolu volný i pracovní čas, náš osobní a pracovní život se dost prolínají, ale řekla bych, že nám to jde dobře.

Magazín DNES+TV

KDY SE HÁDÁME
Hádáme se málo a vždycky je to hned pryč, po chvíli se zase smějeme. Nejčastěji se asi chytáme, když máme hlad, to jsme oba nevrlí. Třeba při natáčení, když už je jídlo na talíři, děláme důležité záběry, jsme z toho nervózní a do toho máme hlad. Že bychom se neshodli, to se nestává, vždycky najdeme cestu, která vyhovuje oběma.

ČÍM HO ROZČÍLÍM
Adam občas nezvládá, když se rozčiluju. Já jsem taková horká hlava, a i když se snažím krotit, občas mi bouchnou saze. Adama, ačkoliv je kliďas, to někdy vyvede z míry.

KDO MÁ POSLEDNÍ SLOVO
V práci, co se týče vizuální stránky, jsem to já, ale jinak asi Adam. Vždycky se o věcech bavíme, rádi dáme jeden na druhého, zároveň si umíme stát na svém. Doma je to různé, ale poslední slovo mám častěji asi já.

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