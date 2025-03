Stal jste se kmotrem nové knihy Martina Váši. Je pro vás čtení antistres?

Rozhodně. Martinovy knížky žeru úplně od jeho prvotiny. Pamatuji si přesně, že to bylo období v Londýně, kde jsem studoval, takové osamělé období, protože přeci jen jsem ve městě nikoho neznal, tak jsem si jeho knížky vždycky četl po škole, respektive knihu Dělám si to sám.

Jaké je potom vidět se tváří v tvář s autorem?

Mockrát jsem viděl meme ‚Don’t meet your idols,‘ v překladu: ‚Nechtějte se shledat se svými idoly,‘ ale to rozhodně není případ Martina. Měli jsme příležitost dělat několik společných rozhovorů skrze několik platforem a vždy to byla strašně krásná shledání, krásné rozhovory a obohacující konverzace, takže mohu asi říci, že jsme kamarádi, z čehož mám obrovskou radost. Martin Váša je pro mě mistrem slova, co se týče toho psaného.

Vy budete moci dokázat, že jste mistrem zpěvu, protože před sebou máte Eurovizi. Je to tíha zodpovědnosti?

Vnímám Eurovizi jako takovou hudební olympiádu. Něco, co má člověk příležitost zažít pouze jednou a málokdy se něco takového opakuje. Sám sobě jsem slíbil, že se pokusím celé to období užít. Co nejméně se stresovat, abych se pak 18. května neprobudil s tím, že jsem vlastně tuhle cestu přešel jen pod stresem. A je tam obrovská ambice. Obrovskou ambici pociťuji právě i od lidí a zároveň to vnímám jako obrovskou podporu.

Věříte si?

Tato soutěž je hrozně nevyzpytatelná. Může jít jakýmkoliv směrem. Může se skutečně stát, že se člověk ani nekvalifikuje do finále. Věřím, že to nebude náš případ, věřím, že se tam opravdu dostaneme a že ten výsledek bude co nejlepší a pokud by se skutečně podařilo přivézt zatím nejlepší historický výsledek pro Českou republiku, tak budeme všichni skákat deset až sto metrů do výšky.

My pro vás vlastně tady z Čech hlasovat nemůžeme. Jakou cestu budete volit, abyste si podmanil evropské fanoušky?

Ano, je to tak, Česko samo pro sebe hlasovat nemůže. Strategie je dostat se do co největšího povědomí v zahraničních zemích, hlavně v zemích, které jsou s námi v semifinále, protože jen ty za nás mohou hlasovat. To už se nám částečně podařilo premiérou akustické verze naší skladby na Maltě. Maltská vítězka zase přijede do Čech.

Teď nás čeká objíždění největších evropských měst jako Amsterdam, Madrid, Londýn, Barcelona, Oslo, ve kterých se též budeme snažit dostat do povědomí. Takže nějaké ranní a večerní televizní show, potom koncert. Možná je ta strategie dostat se co nejhlouběji a nejblíže zahraničnímu divákovi.

Už víme, že tam bude vizuální podobnost s pár interprety. Jak s tímhle pracovat, aby to nežádostivě nemíchalo s kartami?

Směju se, protože tento ročník každým dnem přibývají chlapci s knírem a s mulletem, takže už mám asi čtyři dvojníky. Ale myslím, že není třeba nic měnit na sílu a máme tam dvě semifinále, takže se to možná malinko naředí a doufám, že sonicky jsou ty skladby úplně jinde, tak to problém nebude. Vždy k tomu vizuálu musí být přidaná i osobnost, charakter a ten to trošičku vyčlení. Ale já se strašně těším a beru to jako vtip, že nás tam je tolik a musíme se společně vyfotit. Mám ale takový pocit, že tento rok je tam skutečně klučičí převaha, což není úplně výhoda.

Musíte se starat o sebe tak, aby to bylo co nejhezčí pro diváka, protože to taky prodává. Je noční můrou, že se vyklubou na pleti nedostatky zrovna na živé vysílání?

To jsou ty memečka, jak pupínky jsou pod plachtou a čekají, kdy máš něco důležitého, aby se přišly představit a podívat. Věřím, že kolem sebe budu mít skvělý make-up tým, když se něco podobného stane, že to zakryjeme. Ale myslím, že je důležité starání se o sebe ve smyslu: dostatečný spánek, žádný alkohol, cvičení a podobně. To přispívá i po té mentální stránce a ta se pak vykreslí i na té fyzické. Takže se snažím vyspat.

Co bude potom součástí hry? Nakontaktovat se na zahraniční producenty a udělat si tam kamarády?

Rozhodně. Já se těším právě, že to nebudou jen nějaká osobní kamarádství, ale možná i profesní. Můj cíl je samozřejmé zabezpečit si nějakou evropskou šňůru. To by byl úplný ideál. Možná nějaké propojení skrz zahraniční vydavatelství. Prvotní cíl je skutečně přeměnit ty přímé evropské fanoušky na svoje super fanoušky, takže čím víc se nám jich podaří získat, tím etablovanější se potom můžu v Evropě cítit.