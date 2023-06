Jsme unavení úplně jako staří lidé, říkají Mišík a Jirásková

„Zapneme bednu. To já miluju,“ popsal Adam Mišík společné večery. „My jsme s Natálkou rádi za každý moment, kdy můžeme být spolu. Natálka studuje, má tu školu těžkou, a já vlastně pořád točím nebo někde cestuju po republice,“ vysvětlil. Když se sejdou doma, není jejich život o nic pestřejší, než tomu bývá u starších lidí. „Jsme unavení úplně stejně jako staří,“ smějí se oba dva v naprosté shodě.

Věkový rozdíl si Adam Mišík nepřipouští. „To je jen na papíře. Ve skutečnosti mám pocit, že je Natálie mentálně starší než já. Myslím, že my kluci jsme celkově opoždění,“ říká Mišík.

Natálie ovšem takové tvrzení trochu zmírní: „Adam je velmi schopný v mnoha věcech. Je také schopný dělat více věcí najednou,“ chválí partnera, který se kromě zpěvu věnuje i herectví a naposled ho diváci mohli vidět v roli drogového dealera ve filmu Banger. Ovšem to, že by on sám měl s drogami nějakou zkušenost či s nimi experimentoval, odmítá.

„V minulosti jsem spolupracoval s interprety z rapové scény. Kolem této komunity se motají lidi, kteří třeba mají takovou ‚brigáduʻ, takže jsem to znal,“ vysvětluje, jak se dopracoval k herecky velmi přesvědčivému výkonu dealera. „Lidi mají možná představu, že drogový dealer vypadá nějak strašidelně. Ale často by to člověk do nich ani neřekl. A je to rozjeté už i na těch středních školách,“ dodává Mišík.

Jeho partnerka si při studiu přivydělává jako modelka. Naposled třeba nafotila kolekci plavek spolu se svou matkou. Příjemným způsobem, jak si vydělat kapesné navíc, jsou pro ni i sociální sítě, kde ale má jasně dané, kam už nechce zajít.

„Musí to mít tu hranici, co se tam může dávat a co ne. Respektovat soukromí. Ale sociální sítě jsou samozřejmě v dnešní době zlatý důl,“ říká Natálie Jirásková.