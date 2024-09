Žijeme pospolu, třeba v Itálii je to normální, říká Adam Mišík o své rodině

„Elinka mě má ráda, často mi během natáčení usne v náručí. Je už na mě zvyklá,“ říká Adam Mišík o holčičce, která hraje Žofii. „Ale jedno dítě na natáčení bohatě stačí,“ naznačuje, že dalšího přírůstku se ve filmové rodině asi nedočkáme. V soukromí by se mu však nebránil. „Děti mám rád, vždycky jsem k nim měl vztah, a kdyby to přišlo, tak bych to přijal.“

S Natálií Jiráskovou sdílí svůj byt. Do něj se Adam přestěhoval už před mnoha lety. „V podstatě jsem si jenom snesl matraci o patro níž,“ usmívá se.