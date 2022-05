Některým chlapům trvá celý život, než dostanou rozum, říká Adam Mišík

Řadu lidí jste překvapil tím, že jste se rozhodl vstoupit do boxerského ringu v zápasech show Clash of the Stars. Co vás k tomu vedlo?

Ten sport mě baví už delší dobu a věnoval jsem se mu rekreačně. Když jsem točil seriál První republika, měl jsem s Vláďou Polívkou zápas, tedy jen na kameře. A řekl jsem si, že bych to chtěl zažít naživo. Takže proto jsem do toho šel.

Kolik let už se věnujete boxování?

Rekreačně jsem s tím začal v roce 2017, takže přibližně od té doby. Věnuji se tomu s přestávkami a s nadšením.

S přípravou na sportovní zápas je jistě spjatý nějaký speciální režim. Jak tedy teď vypadá váš den?

Chodím každý den trénovat a dodržuji dietu. Dřina a žádné mejdany.

Kromě boxu se aktivně věnujete i herectví a zpěvu. Na co se mohou vaši fanoušci těšit?

Chystám nový film, který jsme natočili minulý rok a měl by mít premiéru v září. Vychází i nové písničky, momentálně jsme na turné. Je toho celkem dost.

Oslavil jste 25. narozeniny. Je to pro vás nějaký zlomový věk?

Asi už bych měl dostat trochu víc rozumu, než v předchozích letech. Ale samozřejmě některým chlapům to trvá celý život. Doufám, že nebudu ten případ. Oslava nebude divoká, jen pozdravím nějaké kamarády. Ráno v devět už musím běhat schody, takže nebude žádný velký mejdan.

Máte nějaké narozeninové přání?

Asi abych měl pořád inspiraci a dařilo se mi posouvat dopředu věci, které mám v plánu. A hlavně abych byl zdravej. Protože bez toho pak nejdou ani ty ostatní věci.