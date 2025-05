Adam Ernest si chtěl Kamilu Trnkovou brát už před šesti lety, ale během příprav se rozešli. „Měsíc před svatbou jsem volal na matriku, že to rušíme,“ popsal Ernest. Kamenem úrazu byla podle něj právě organizace veselky. „Já jsem všechno zařizoval, a proto jsme se rozešli,“ vysvětlil.

„Všechno jsme zrušili. Já jsem si sbalil batůžek, jel jsem do Ústí. Pak si týden nepamatuju. Zapíjel jsem žal. V Ústí je to vždycky dobrý. Pak jsem si začal pamatovat, bylo mi to líto, zavolal jsem a vrátili jsme se k sobě. Zase jsme spolu začali chodit. A teď se během tří týdnů budeme brát,“ shrnul Ernest.

Podruhé už si prý dají pozor, aby vše proběhlo, jak má. „Tentokrát se to nestane, na organizaci se už podílíme s láskou oba. Ale přemýšlel jsem, že bychom to posunuli kvůli sklizni řepy,“ prozradil herec s tím, že svatba bude na Nymbursku, kde je lokální dezert s názvem ‚řepánky‘ a ty by chtěl mít místo svatebních koláčků.

„To teď bohužel nejde, ale v kontextu naší svatební minulosti by bylo výborné to dva týdny před tím zase zrušit kvůli tomu, že se řepa sklízí na podzim. Naše svatebčany by to už nepřekvapilo,“ říká Ernest.

Adam Ernest a Kamila Trnková spolu mají dvě děti ve věku čtyři roky a jeden rok. Druhá žádost o ruku proběhla v době, kdy bylo druhé dítě na cestě a tentokrát ze strany partnerky.

„Já jsem si díky tomu vyzkoušel, jaké je to být žádán o ruku, což je v rámci poznávání problémů opačného pohlaví zajímavá zkušenost. Stál jsem před tím, kdy musíte říct ano. To bylo hrozný. Jsem přesvědčen, že každý si v tu chvíli uvědomuje, že jediná logická odpověď je ne,“ říká Ernest, který na téma rovnosti vztahů napsal divadelní hru A vybuchla Setuza. Hra je o tom, co zažívá před porodem partnerky muž.