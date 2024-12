Partnerka mě požádala o ruku, tak jsem vlastně nevěsta, říká Adam Ernest

„S partnerkou jsme se seznámili na DAMU. Kamila chodila o rok níž. Z mojí strany to byla určitě láska na první pohled, z její strany určitě ne,“ popsal Ernest.

„Dlouhou dobu mě nechtěla, ale já jsem ji donutil. Byl jsem osina v zadku. Myslím, že jsem jí i dost lhal. Tvářil jsem se, že je to pro mě daleko nezávaznější věc, než ve skutečnosti bylo, abych ji nevyplašil. Doufal jsem, že když budu hodně naléhat, dojdou jí síly,“ vysvětlil svou taktiku, která mu vyšla.

Kamila Trnková je v současnosti jeho snoubenkou, i když cesta k tomu byla také složitá. „Požádal jsem ji o ruku, ona řekla ano, tak jsme to pak oslavili tím, že jsem se rozešli a zrušili svatbu. Po nějaké době jsme se k sobě vrátili a požádala o ruku ona mě,“ popsal herec a pochlubil se zásnubním prstenem.

„Takže teď jsem vlastně já nevěsta,“ směje se Ernest. Pořád ale není jisté, jestli to skončí manželstvím.

„Uvidíme, jak to dopadne. Ke svatbě už se schyluje, ale já si s tím nedělám hlavu, protože vím, jak to u nás dopadá. Je ještě spousta času si to nějak rozmyslet,“ říká herec, který se v pořadu 7 pádů Honzy Dědka pochlubil i kuriózním tetováním.

„Na klíční kosti mám tetování. Mělo tam být latinsky: Slova jsou slova, činy jsou činy. Ale protože jsem si to překládal přes Google překladač, tak tam v reálu mám: Činy jsou činy, slovo jsou slovo. Ale mně se to líbilo, že to shazovalo ten hrozný patos, který je v tom obsažený. A aby se mi to s klidnějším srdcem nosilo, tak na zadku mám: Okna jsou okna, dveře jsou dveře,“ pobavil herec, kterého brzy diváci uvidí v seriálu Náhradníci.