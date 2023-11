Když můžu hrát vesnického balíka, je to fajn. Mám ho v sobě, říká Adam Ernest

Před rokem jste řekl, že si pro letošek přejete tři věci: Aby měl úspěch film Bratři, v němž hrajete, a seriál Bodyguardi, ve kterém máte dokonce hlavní roli. A abyste měl stále dost hezkých hereckých příležitostí. Splnilo se vám to?

Když jsem to říkal, ještě jsem netušil, že se nám s přítelkyní narodí druhý syn. Kdybych to tehdy věděl, byly by priority na letošek určitě jiné. Ale ano, všechno se plní, jak má.

Během natáčení jsem chodil do sauny a držel půsty, nejdelší byl asi šedesátihodinový. Do toho jsme měli více než dvanáctihodinové směny, takže masakr.