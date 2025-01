Slovenský sexsymbol okouzlil i Češky. Je ovšem zadaný a už trojnásobný otec

Hrál v slovenské verzi seriálu Pán profesor, v seriálech Druhá šanca, Mama na prenájom, Dunaj, k vašim službám, také v novince Sľub a čeští diváci ho mohou znát i z role hasiče a zároveň fitness trenéra Rickyho z Ordinace v růžové zahradě 2.

„Na herectví mě nejvíc baví to, že je to něco, v čem se dá stále zlepšovat, je to pro mě jakási bezedná studna. Ať to klidně zní jako klišé, ale vždy mě nějakým zvláštním způsobem bavilo sám sebe znejišťovat, stavět se do situací, v nichž nejsem doma, a snažit se v nich dostat do pohodlí,“ řekl Bardy před svým nástupem do českého nekonečného seriálu v roce 2023.

Adam Bardy

„Adam Bardy se bezesporu stane velkým diváckým objevem nadcházející sezony. Kromě přitažlivého zevnějšku má i přirozený herecký talent, a tak jsem si jistá, že Ordinace zrodí nový sexsymbol,“ predikovala tenkrát kreativní producentka seriálu Simona Matásková.

Kromě herectví se občas postaví i před objektiv coby model a věnuje se i moderování. Spolu s Evou Hecko Perkausovou bude moderovat na začátku února 11. ročník Česko-Slovenského plesu v pražském Obecním domě, kde vystoupí například Anna K., Janek Ledecký, Jana Kirschner a Martin Gyimesi, Rozhlasový Big Band Gustava Broma a další.

adambardy Let’s get the Bardy started

31.12.24’

#AlanLeonEvan oblíbit sdílet odpovědět uložit

Bardymu se ale daří i v osobním životě. S manželkou Bibianou se vzali na podzim 2021 a v tom samém roce se jim narodil první syn Alan. Herec se pak na konci roku 2024 pochlubil dalším přírůstkem do rodiny a to hned dvojnásobným.

„Let’s get the Bardy started,“ napsal Adam Bardy na Instagramu na Nový rok ráno a k fotce dvou ručiček přidal datum: „31.12.24.“ Dvojčata dostala jména Leon a Evan.