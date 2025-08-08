A jak to bylo dál… po třetí sérii končí. Carrie Bradshawová se loučí naposledy

Michael Patrick King přiznal, že při psaní poslední epizody třetí řady cítil, že nastal ten správný čas celý příběh uzavřít. Společně se Sarah Jessicou Parkerovou, která se do role Carrie Bradshawové poprvé vžila už v roce 1998, poděkovali fanouškům za roky podpory a věrnosti.
Ve svém příspěvku na Instagramu Parkerová popsala Carrie jako „profesní srdcovku“, která ji provázela dlouhých 27 let. „Myslím, že jsem ji milovala ze všech nejvíc. Vím, že i ostatní ji milovali stejně jako já. Byli zklamaní, odsuzovali ji, ale fandili jí. Symfonie všech těchto emocí byla nejúžasnějším soundtrackem a nejdůležitějším společníkem,“ dodala herečka.
Nakonec vyzdvihla nejen oddanost diváků, ale i hluboké přátelství s hereckými kolegyněmi, které ztvárnily Mirandu, Charlotte a Samanthu. Zároveň ocenila i nové postavy – Seemu a Lisu Todd Wexleyovou – které do příběhu přinesly svěží energii a nové vztahové dynamiky.
Tvůrce seriálu Michael Patrick King se spolu se Sarah Jessicou Parkerovou rozhodli informaci o ukončení příběhu zveřejnit až teď, kdy je část třetí sezóny dostupná na streamingové platformě HBO Max. „Nechtěli jsme, aby oznámení o konci seriálu ovlivnilo zážitek diváků během sledování třetí sezóny. Proto jsme se rozhodli tuto informaci zveřejnit až nyní, když je příběh téměř u konce,“ řekl King.
Sarah Jessica Parkerová doplnila: „Chtěli jsme, aby fanoušci mohli být naplno ponořeni do příběhu, aniž by je myšlenka na závěr rozptylovala. Teď je ale čas poděkovat všem, kteří nás podporovali po všechny ty roky.“