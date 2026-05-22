Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů

  10:10
Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů. Ta se na obrazovkách objevovala několik let a vybudovala si silnou diváckou základnu. Pořad byl známý uvolněnými rozhovory se slavnými hosty, humorem i virálními momenty na sociálních sítích a YouTube.
Honza Dědek (2021)

Honza Dědek (2021) | foto: TekiShine/FTV Prima

Robin Ferro a Štěpán Kozub v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Marie Rottrová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Lucie Neumannová a Jiří Lehečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
Petra Nesvačilová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Informace o konci pořadu na Primě se začaly šířit po zveřejnění článků o změnách ve vysílání a programové skladbě televize.

„7 pádů nekončí! V posledních dnech se množí dohady o naší budoucnosti, rádi bychom proto uvedli věci na pravou míru,“ zveřejnili v pátek na Instagramu vzkaz divákům tvůrci talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„S TV Prima jsme se nedomluvili na pokračování spolupráce. Prima pro nás nemá místo v podzimním programu na hlavní stanici, my své místo zase bohužel nevidíme na nabídnuté stanici Prima Cool,“ vysvětlují a dodávají, že o nové díly diváci nepřijdou a již brzy se dozví více informací.

Tvůrci nyní naznačili, že značka 7 pádů Honzy Dědka nekončí úplně. „Pořad jako takový nekončí,“ napsali a další informace mají zveřejnit brzy. Právě tato věta vyvolala spekulace, že by se pořad mohl přesunout na jinou platformu, pokračovat online nebo změnit vysílací model.

Talkshow se přitom v minulých letech stala jedním z nejúspěšnějších zábavních formátů Primy. Kromě televizního vysílání slavila úspěch také na YouTube, kde rozhovory pravidelně sbíraly statisíce zhlédnutí. Pořad vznikl už v roce 2011 a televizní verze se na Primě objevila v roce 2020.

Honza Dědek patří mezi známé české novináře, moderátory a publicisty. V minulosti působil v médiích jako hudební publicista a má za sebou rozhovory s mnoha českými i zahraničními celebritami.

Jeho pořad 7 pádů Honzy Dědka se stal výraznou součástí české televizní zábavy a pravidelně hostil herce, zpěváky, sportovce i internetové osobnosti.

22. května 2026  10:12

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů

Honza Dědek (2021)

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů. Ta se na obrazovkách objevovala několik let a vybudovala si silnou diváckou základnu. Pořad byl známý uvolněnými...

22. května 2026  10:10

