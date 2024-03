Chtěla jsem nádor vyhladovět, až jsem měla jen 41 kilo, vzpomíná Fišarová

Muzikálová Evita, Kleopatra nebo Edith Piaf Radka Fišarová byla pracovně velmi vytížená už od svých 19 let. Ve 22 letech měla za rok jen 8 dní volna. Náročnost jejího povolání jí ani nedovolila přemýšlet nad rodinou až do jejích 29 let. Pak už si rodinu přála, ale otěhotněla až ve 34 letech.

„Moje těhotenství bylo krásné, hrozně jsem si ho užívala. Jediný brouk, kterého jsem měla v hlavě, byla nepříjemná informace od paní doktorky, že mám pozitivní vir HPV. V tu dobu mě uklidnila, že by to s těhotenstvím mělo odejít, ať jsem v klidu. A musím říct, že moje těhotenství bylo radostné a krásné, takže jsem za to prvotní uklidnění, byť to pak došlo jinam, vděčná,“ popisuje zpěvačka.

HPV – lidský papilomavirus Virové onemocnění, které se typicky vyskytuje v oblasti pochvy, děložního čípku a ústní dutiny. Setká se s ním v životě víc než 80 procent žen, které mají pohlavní styk. U některých žen má schopnost vyvolat změny, které mohou vést až po zhoubný nádor.

Narodil se jí zdravý syn a jako miminko byl klidný, takže si první měsíce mateřství velmi užívala. Pak se rozhodla nechat si udělat znovu test na HPV a ten vyšel negativní. Lékařka ji tak znovu uklidnila, že je vše v pořádku.

„Když jsem přestala kojit, to bylo Oskárkovi asi rok a půl, jsem začala mít pocit, že mám nějaký cizí předmět v břiše. Jako bych byla pořád těhotná. Začalo zvracení, pocit malátnosti a slabosti. Bohužel tomu nepřidávalo domácí prostředí, protože tady gradovala partnerská krize,“ popisuje Fišarová začátek nemoci.

„Naše rodinné koncepty se nepotkávaly, byly protichůdné a to rodinné klima začalo být hrozně nepříjemné a pro mě to byl velikánský stres. Začalo mi být opravdu špatně. Chodila jsem rok a půl k doktorce v podstatě každý týden. Měla jsem v sobě hrozně antibiotik, cítila jsem, že mě něco sžírá zevnitř,“ říká.

Trvalo rok a půl, než jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku ve třetím stádiu. „Nechtěla jsem vůbec nic jíst, protože jsem měla pocit, že mě všechno otravuje a všechno živí tu věc, kterou jsem pojmenovala Voldemort, a že ji musím vyhladovět. Takže jsem nic nejedla a měla jsem 41 kilo,“ vzpomíná.

Nádor byl naštěstí ucelený, ale poměrně velký. Při operaci lékaři poškodili močovod, takže musela mít potom umělý vývod. „Byla jsem hluboko pod dnem. Měla jsem v sobě sedm hadiček, které koukaly z různých částí těla, tak jsem počítala vždycky, která hadička ubude. Pak jsem došla k tomu, že s tím vývodem vlastně jde žít. Ještě s poslední hadičkou v těle jsem hrála v Mamma Mia!“ vzpomíná.

Hadiček se nakonec všech zbavila. Rozhodla se zbavit i stresu z nefunkčního vztahu a po osmi letech se rozešla s hercem Jiřím Hánou. „Měla jsem v sobě dlouho obavu, co se stane, když ten vztah opustím. Co když se mi ta nemoc vrátí, kdo tu zůstane s Oskárkem? Pak jsem ale došla do momentu, že naopak, když v tom vztahu zůstanu, tak tam se to stane, tam se ta nemoc vrátí. Musím odejít, abych se zachránila,“ vysvětluje zpěvačka, která o nemoci začala mluvit až po desetiletém období, kdy se u ní střídaly emoce od strachu přes vztek až po smíření a odpuštění.

„Musela jsem dojít k tomu, že jsem se přestala na všechny zlobit včetně sebe. Odpustit naší manželské krizi, odpustit partnerovi, odpustit doktorce, odpustit hlavně sama sobě, co jsem si to vlastně způsobila. Přijmout to,“ dodala zpěvačka.