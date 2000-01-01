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Ceny MTV letos ovládla Taylor Swiftová nejen tím, že trhla historický rekord v počtu ocenění, ale i elegancí, s jakou si pro cenu přišla. Na pomyslném červeném koberci před předáváním cen se ukázala řada zajímavých, ale i bizarních módních kreací.
Autor: koláž iDNES.cz
Taylor Swiftová působila v černo-stříbrné róbě od australské módní návrhářky Tamary Ralph jako bohyně. A celým cenám taky kraluje. Ziskem tří cen zvýšila své celkové skóre na 33, čímž překonala dosavadní rekord zpěvačky Beyoncé.
Autor: Reuters
Taylor Swiftová nepotřebovala žádné výstřelky ani zvláštní účes nebo extrémní líčení. V záplavě extravagance působila jako svěží závan elegance.
Autor: ČTK
Kosmickým dojmem zapůsobila Paris Hiltonová ve stříbrném outfitu od The Blonds, což se hodí k celému designu cen MTV, jejichž oficiálním symbolem je „Moonman“ tedy astronaut, kterého MTV používá jako maskota už od začátku vysílání.
Autor: ČTK
Nicky Hiltonová zvolila střídmější šaty, ale taky vsadila na stříbrnou. Třpytivé šaty s rozparkem zdůrazňovaly štíhlou postavu a zaujaly aplikací ve tvaru řetězů na zádech.
Autor: ČTK
Sestry Hiltonovy se shodly na tom, jaký styl pro pomyslný červený koberec cen MTV letos zvolí. Starší Paris byla odvážnější.
Autor: ČTK
Herečka Lisa Rina lehce okopírovala Zendayu, která v bílém korzetu s bradavkami přišla na premiéru filmu Odyssea. Zatímco ale její model měl připomínat sochu bohyně Athény, což konvenovalo s filmem, róba Lisy Riny byla jen pro efekt.
Autor: Reuters
Herečka Lisa Rina se snažila mezi mladými hvězdami hudebního světa zaujmout a povedlo se. Její korzet se stal předmětem diskusí. Nevyvolal ovšem takový šok jako podobný korzet, který vynesla v pátek na módní přehlídce Simona Krainová. Ten působil totiž velmi věrně.
Autor: Reuters
Adam Lambert působil démonicky v černém plášti. Zaujal ale především čelenkou, která nesla nápis „Adam“, zřejmě aby nikdo nebyl na pochybách, kdo proti němu stojí.
Autor: ČTK
Mladá zpěvačka Tyla se rozhodla ukázat co nejvíc těla. Přišla v podprsence a minisukni s potiskem hadí kůže. Zahraniční módní kritici ale většinou její snahu neocenili a zařadili ji do sekce módních přešlapů.
Autor: ČTK
K-popová hvězda Lisa, známá ze skupiny Blackpink, si odnesla cenu pro nejlepší popový videoklip. Přebírala ji v kostýmu, v němž i vystupovala, na předávání ale přišla v jiném outfitu.
Autor: ČTK
Na pomyslný červený koberce vybrala Lisa rudou róbu. Průsvitné šaty doplnila huňatým pláštěm s obřím límcem.
Autor: ČTK
Britská zpěvačka a skladatelka Meek si dala záležet, aby nebyla k přehlédnutí. Působila sice jako obří sněhová koule, ale rozhodně si ji každý všiml. Pozornost lákaly i její bílé extrémní řasy.
Autor: Reuters
Jihokorejská hvězda Rei Ami přišla v odvážných průsvitných šatech, které zakrývaly jen to nejnutnější.
Autor: ČTK
Zpěvačka a herečka Teyana Taylorová, která má nominaci na Grammy i na Oscara, přišla v sexy rozhalených krajkových šatech připomínajících župánek od Zuhaira Murada.
Autor: ČTK
Americká zpěvačka Normani vynesla tmavé metalické šaty od hongkongského módního návrháře Roberta Wuna, doplněné složitou květinovou aplikací.
Autor: ČTK
Mezi muži zaujal Troye Sivan, kterému z obleku koukala sukně z obřích per. Autorem tohoto originálního nápadu je módní návrhář Erdem Moralioglu.
Autor: ČTK
Charli XCX předvedla břišní svaly v malém černém topu a odpovídající dlouhé sukni od Saint Laurent.
Autor: ČTK
Bebe Rexha přišla v odvážných černých krajkových minišatech a šněrovacích kozačkách na vysokém podpatku.
Autor: Reuters